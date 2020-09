Cameli diz que está incomodado com falta de água e anuncia providências no Depasa

O governador Gladson Cameli (sem partido), afirmou nesta quinta-feira (10) que está incomodado com as recentes reclamações sobre o abastecimento de água no estado do Acre.

Segundo Cameli, é necessário saber qual é o real problema do órgão e garantiu que providências serão tomadas em busca de solucionar o caso. “Eu vou dar uma resposta sobre essa questão da falta de água que está me deixando incomodado, pois na minha residência eu também sofro com o abastecimento”, declarou em uma live na fanpage do governo do estado.

O chefe do executivo destacou que pediu um cronograma a direção do departamento para que uma resposta eficaz seja dada a população. “Quero saber qual é o problema, se é gestão, recurso ou planejamento”, concluiu.

Em nota, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) informou a interrupção no abastecimento de água de Rio Branco a partir das 13 horas desta quinta-feira (10). A parada é necessária para a instalação do novo rotor da bomba KSB, que compõe o sistema de captação da estação de tratamento de água (ETA) 2.

Durante a execução do serviço, não haverá distribuição de água para os bairros:

Conjunto Solar

Conjunto Procon

Vila Ivonete

Nova Estação

Geraldo Fleming

Conquista

Antônio da Rocha Viana

Village Tiradentes

Avenida Getúlio Vargas até a Ponte Metálica

Bahia Nova

Bahia Velha

Aeroporto Velho

Ayrton Sena

Boa União

João Eduardo 2

Parte do João Eduardo 1

Sobral

Plácido de Castro

Bom Sucesso

Residencial Cabreúva

Residencial Carandá

São Sebastião

Boa Vista

A previsão é que o trabalho seja concluído até as 18 horas, quando o abastecimento será restabelecido e gradualmente normalizado.

A parada do sistema implicará atraso no abastecimento das seguintes localidades:

Itatiaia

São Miguel

Universitário

Penal

Jorge Kalume

Loteamento Ipê

Portal 1, 2 e 3

Morada Nova

Valdemar Maciel

Residencial Jequitibá

Novo Calafate

Laélia Alcântara

Parte do Wilson Ribeiro

Polo Geraldo Mesquita

Bela Vista

Novo Horizonte

Bairro Quinze

Cidade Nova

Triângulo Velho

Gameleira

Tucumã 1 e 2

Conjunto Rui Lino

