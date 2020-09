Caminhoneiro bêbado derruba muro da casa de prefeito no interior do Acre

Abrahão Alves Calisto, de 44 anos, foi preso após derrubar o muro da casa do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, na noite desta sexta-feira (18), no km 01 da BR-364, zona rural do município.

Segundo informações do 8° Batalhão da Polícia Militar, uma guarnição foi informada que um motorista alcoolizado estava conduzindo um caminhão e havia acabado de derrubar um muro da residência, conhecida popularmente como “Casa da Seringueira”, de propriedade de Serafim.

Os PMs foram até o local e prenderam o homem, que confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas e aceitou fazer o teste do bafômetro, que confirmou que Alves estava bêbado.

O caminhoneiro que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com o caminhão, para que fossem tomadas as providências cabíveis.