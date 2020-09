Caminhonete roubada em Rio Branco é recuperada pela PM em Senador Guiomard

Policiais miliares de Senador Guiomard, no interior do Acre, conseguiram recuperar uma caminhonete modelo Hilux que havia sido roubada na casa de uma família em Rio Branco. Após saberem do ocorrido, os PMs fizeram barreiras policiais, pois sabiam que os bandidos iriam tentar passar pelas estradas para levar o veículo para a Bolívia.

No trajeto, os militares foram avisados via Ciosp que o veículo já estava no município. Uma perseguição aos bandidos foi realizada para interceptar os criminosos e iniciou no Quinari, passou pela BR-317 e terminou na BR-364, no sentido do estado de Rondônia.

Durante todo momento houve trocas de tiros. A caminhonete teve o pneu perfurado e só parou quando um dos bandidos perdeu a direção e foi parar as margens da rodovia, dentro de um buraco. Na ação, ninguém ficou ferido.

Um rapaz de 28 anos, que portava uma pistola, foi preso em flagrante. O comparsa conseguiu fugir por uma área de mata. Foi feito um cerco policial, mas o acusado que já foi identificado conseguiu fugir.

Diante dos fatos, apenas um dos acusados e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para as devidas providências.

