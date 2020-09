Campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo nas 22 cidades acreanas

Começa oficialmente neste domingo (27) em todos os 22 municípios do Acre a campanha eleitoral 2020. Em Rio Branco, sete candidatos disputam as Eleições majoritárias. São eles Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (Progressistas), Daniel Zen (PT), Roberto Duarte (MDB), Jarbas Soster (Avante), Jamyl Asfury (PSC).

A propaganda eleitoral gratuita para os pleiteantes majoritários e proporcionais será veiculada na televisão, rádio e internet. Atos corpo a corpo nas ruas das cidades também serão oficialmente permitidos, bem como a distribuição de santinhos, panfletos, cartazes e bandeiras.

A circulação de alto-falantes e amplificadores de som será permitida entre as 8h da manhã até as 22h. Comícios poderão acontecer até a meia-noite. Já as caminhadas, passeatas e carreatas, com ou sem carro de som, têm prazos diários de até 22h.

Todos os candidatos terão o prazo final de até sábado (26) para fazerem o registro de sua candidatura, conforme calendário eleitoral.

(Foto: Exame)

