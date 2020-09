Campeonato Brasileiro de Futebol: RBFC versus Independente; assista o jogo aqui

Atlético (AC), Bragantino (PA), Independente (PA), Fast (AM), Galvez (AC), Ji-Paraná (RO) e Vilhenense (RO) estão no grupo 1

O Rio Branco Futebol Clube (RBFC) enfrenta neste sábado (19) o paraense Independente no Estádio Arena Acreana, a partir das 17h. Os times fazem parte do grupo 1 – ao lado de Bragantino (PA), Fast (AM), Galvez, Ji-Paraná (RO) e Vilhenense (RO) – e disputam a permanência na série D pelo Campeonato Brasileiro de Futebol.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários