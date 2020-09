Campeonato Brasileiro: Imperador Galvez busca recuperar pontos perdidos fora de casa

O próximo compromisso do Imperador Galvez será no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), no estádio Navegantão, em Tucuruí, interior do Pará, contra o Independente-PA

O tropeço vexatório sofrido pelo Galvez na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D para o Fast Club-AM por 5 a 1, em pleno estádio Arena Acreana, em jogo ocorrido no último domingo (20), força o campeão acreano a vencer fora de casa um de seus próximos compromissos para brigar por uma vaga no G-4 do grupo 1.

O próximo compromisso do Imperador Galvez será no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), no estádio Navegantão, em Tucuruí, interior do Pará, contra o Independente-PA. O técnico Zé Marco ressalta que o pensamento é só um: vencer. O treinador para o compromisso espera contar com reforços recém contratados para o torneio, assim como alguns jogadores que estão no departamento médico. “Nosso pensamento e o de somar pontos em Tucuruí contra o Independente e espero contar para a partida com um time mais encorpado”, explicou o comandante do Imperador.

O meia-atacante Radames e o lateral Lucas Bala esperam pela regularização de seus nomes do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reforçar o Imperador. O lateral/volante Renato, após cumprir suspensão na estreia contra o Fast Club, fica à disposição do técnico Zé Marco, assim como os laterais Railson e Alfredo. Os atacantes Adriano e Índio, assim como o volante Joel, estão no departamento médico e não serão relacionados para o jogo contra o Galo Elétrico paraense.

