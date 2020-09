Campeonato Brasileiro: Imperador Galvez terá baixas e estreia contra o Fast Club-AM

O treinador imperialista comentou ainda que conhece as limitações e as qualidades de sua equipe e trabalha numa estratégia para que o Imperador Galvez faça uma grande estreia dentro de casa

Com os desfalques de Renato e Adriano confirmados para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série D, marcada para o próximo domingo, 20, contra o Fast Club-AM, às 17h, no Estádio Arena Acreana, o técnico Zé Marco, do Imperador Galvez, começa a esboçar o time principal para encarar os amazonenses pela primeira rodada do torneio.

Considerado o curinga da equipe, o volante/lateral Renato cumpre suspensão pela expulsão na última edição da Copa Verde/2019. Railson deve ser a primeira opção para a posição. Já o atacante Adriano, principal jogador do elenco imperialista na temporada, segue entregue ao departamento médico e deve retornar ao time principal somente no terceiro compromisso da Série D. O atacante Wanderson Negrão, ex-Plácido de Castro, já está com documentação regularizada e deve aparecer entre os titulares.

A respeito do adversário de estreia, o técnico Zé Marco explicou no programa “Bancada da Bola”, da Rádio Eco Acre FM 106.5, que busca diariamente informações do clube manauara, mas adiantou que conhece boa parte dos jogadores do adversário da estreia. Segundo Zé Marco, o Fast Club conta com vários atletas do Amazonas e não espera jogo fácil no domingo. O treinador imperialista comentou ainda que conhece as limitações e as qualidades de sua equipe e trabalha numa estratégia para que o Imperador Galvez faça uma grande estreia dentro de casa.

Quina de reforços

Mirando o acesso a disputa da próxima edição da Série C, a diretoria do Imperador Galvez confirmou cinco reforçar para a disputa da Série D. O meia-atacante Radames está de volta ao clube após rápida passagem pela equipe do Potiguar-RN. O lateral-direito Lucas Bala, ex-Plácido de Castro, o zagueiro Jadson e o volante Bebeto, ambos ex-Santa Cruz-PB, e ainda o meia Gustavo, ex-Salgueiro-PE, fecha a lista de reforços.

Goiano apita o confronto

O duelo entre Galvez e Fast Club-AM terá no apito o árbitro goiano Anderson Ribeiro Gonçalves. Os assistentes serão Rener Santos de Carvalho e Mario Jorge Ferreira Lima, ambos do Acre. O quarto árbitro será Jackson Rodrigues da Silva. Antônio Neuriclaudio do Rêgo Costa está escalado como analista de campo.

Grupo 1

O Imperador Galvez está inserido no grupo 1, ao lado de Bragantino-PA, Fast-AM, Atlético Acreano, Independente-PA, Ji-Paraná-RO, Rio Branco-AC e Vilhenense-RO. Os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, quando os jogos passam a ser eliminatórios até a decisão.

