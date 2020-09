Brasileiro: Rio Branco-AC e Fast Club-AM brigam pela liderança

Terceiro colocado no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco-AC encara neste sábado (26), às 17h, no estádio da Colina, em Manaus-AM, o líder Fast Club-AM. O técnico Celso Teixeira para o compromisso ainda não poderá contar com os jogadores recém-contratados: Pêu (lateral direito), Cristiano (volante), Matheus (meia) e Manu e Rodrigão (atacantes).

O Rio Branco para a partida poderá contar com a presença do meia Ângelo. O atleta está recuperado de um problema muscular e fica à disposição do treinador Celso Teixeira. Na manhã da última quinta-feira (24), no CT José de Melo, o técnico estrelado fez os últimos ajustes na equipe antes do embarque para a cidade de Manaus-AM.

A delegação estrelada é composta por 19 jogadores e mais alguns membros da comissão técnica. O embarque para Manaus-AM ocorreu início da tarde da quinta-feira. O técnico Celso Teixeira não confirmou os titulares para o compromisso contra o Rolo Compressor.

Arbitragem

O confronto entre Fast Club-AM e Rio Branco-AC agendado para o estádio da Colina, na cidade de Manaus-AM, terá no apito o mato-grossense Leonardo Willers. Os assistentes serão Jander Rodrigues e Hugo Augustinho, ambos do Mato Grosso.

