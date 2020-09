Campeonato Brasileiro: Rio Branco anuncia novo técnico para a Série D

Após a demissão do auxiliar técnico Jader de Andrade, a diretoria do Rio Branco anunciou na tarde desta terça-feira (15) a contratação do técnico Celso Teixeira. O profissional tem passagens por clubes como Treze-PB, Campinense-PB, Potiguar-RN, River-PI, Sinop-MT entre outros.

Conforme o blogdochicopontes.com.br, o treinador desembarca na cidade de Rio Branco ainda nesta quarta-feira (16). Celso Teixeira será o quinto técnico estrelado nesta temporada.

Arbitragem

O árbitro candango Luiz Paulo da Silva Aniceto apita o confronto do Rio Branco contra o Independente-PA. O duelo marca a estreia das duas equipes na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo abre o grupo 1 está da competição e será disputado no próximo sábado, às 17h, no estádio Arena Acreana.

Os árbitros assistentes serão Fábio Nascimento da Silva e Roseane Amorim, ambos do Acre. Julian Negreiros de Castro será o quarto árbitro e Gilsomar Lopes da Silva o analista de campo.

