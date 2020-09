Campeonato Brasileiro: Rio Branco consegue empate em Manaus diante do Fast Club

Rio Branco Futebol Clube (RBFC) e Fast Club (AM) empataram em 0 a 0 na partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da série D. A partida ocorreu neste sábado (26) no Estádio da Colina, em Manaus.

Com o resultado, a equipe acreana chega aos quatro pontos em dois jogos. O goleiro Bruno, que teve que retirar a tornozeleira eletrônica para viajar, foi um dos destaques. O arqueiro mostrou segurança e tranquilidade em todo o processo.

O empate foi considerado um resultado positivo para o Estrelão, já que, mesmo jogando fora de casa, conseguiu um ponto.

O RBFC volta a campo na próxima quinta-feira, dia 1º, para enfrentar o Atlético Acreano. O clássico será realizado no Estádio Arena Acreana.

Se vencer, o estrelão dará um passo importante para a classificação na segunda fase da competição nacional.

