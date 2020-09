Candidato a prefeito de Rio Branco é hostilizado por presidente de bairro; veja vídeo

O candidato a prefeito de Rio Branco pelo Avante, Jarbas Soster, foi hostilizado na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Vila da Amizade, ao fazer mais uma de suas vistorias na cidade. Ele gravava vídeo para as redes sociais quando foi abordado aos gritos por um homem.

Segundo informações, as hostilidades partiram do presidente do bairro, Elizan da Silva Andrade, mais conhecido como “Doquinha”. Ele se dirige ao candidato com palavrões e o chama de mentiroso.

“Você não mora aqui. Pode vir, mas não fique querendo atrapalhar o serviço dos outros”, disse Andrade, que questiona o motivo pelo qual Soster não foi ao bairro antes do período eleitoral.

Em vários momentos ele se exalta e adota tom ameaçador contra o político. “Você já está me tirando do sério”, diz.

