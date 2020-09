Capivara, dinossauro e Ayres Rocha: página de humor cria versão acreana de ‘A Fazenda’

O reality show ‘A Fazenda’, da Rede Record, foi usado para produção de memes não apenas em outros estados do Brasil, mas também no Acre, que tem participação no programa com a rio-branquense Raissa Barbosa.

Nesta última semana, uma criação cômica da página Rio Branco Memes, no Facebook, mostrou como seria o confinamento de peões com os acreanos mais famosos.

PUBLICIDADE

O apresentador seria o jornalista Ayres Rocha, que repercutiu nas redes após sua participação no Jornal Nacional (JN). Entre os participantes, estariam, pela segunda vez, o modelo Marcelo Bimbi, que já integrou outra edição, e Raissa.

A Capivara da Universidade Federal do Acre (Ufac) também estaria no páreo, além do digital influencer Pablo Charife, do jornalista Marcos Dione, de Raylton Soares, da jornalista Lília Camargo, da repórter Lenilda Cavalcante, da também jornalista Aline Rocha, do apresentador Zezinho Kennedy, do repórter Willamis França, do ativista Germano Marino, da colunista social Beth Passos, de Wesley Moraes, do policial Eduardo Haddad, do apresentador Edvaldo Souza e do Tiranossauro Rex.

A postagem recebeu inúmeras reações e compartilhamentos. Um dos internautas sugeriu: “Não deixem de fora o Davi Friale”.

Confira os participantes:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários