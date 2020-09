Cármen Lúcia é a 9ª autoridade presente na posse de Fux a contrair covid-19

Ministra do STF teve febre, mas não apresenta sintomas graves e está recolhida em casa, em Minas Gerais

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), é a 9ª autoridade a testar positivo para o novo coronavírus após a cerimônia de posse do presidente da Corte, ministro Luiz Fux. A magistrada teve febre, mas não apresenta nenhum sintoma grave. A informação é do colunista Guilherme Amado, da revista Época.

Além de Cármen Lúcia, outras autoridades que foram presencialmente à solenidade, no Supremo, contraíram a Covid-19.

PUBLICIDADE

São eles: o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); três ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, Antonio Saldanha e Benedito Gonçalves; o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi; o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; e o próprio Fux, que foi o primeiro a informar que testou positivo para a doença.

Após a infecção dos presentes na cerimônia de posse, o STF chegou a divulgar uma nota afirmando que entrou em contato com todos os convidados da cerimônia para alertar sobre a disseminação do vírus.

A Corte ainda disse que avalia novos protocolos a serem implementados para a segurança de servidores e ministros da Casa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários