Caso com ator da Globo e abuso: ex-prostituta anã lança livro bombástico

Antes de virar garota de programa, Lia Regina se relacionou com 59 homens. Ela escreve, com detalhes sexuais, inclusive, como foram alguns desses casos. A maioria com preconceito. Após ser internada para tratar uma depressão profunda, ela decidiu se tornar uma prostituta.

Foram 639 homens (e mulheres também) que a contrataram na prostituição. Alguns marcaram a vida de Lia, por isso ela fez questão de contar as histórias mais engraçadas, esquisitas e escabrosas. E tem até ator da Globo entre os clientes.

Em seu momento de fama no passado, Lia chegou a participar de alguns programas de televisão, como Pânico na TV, The Noite e Programa do Ratinho.