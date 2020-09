Caso Gugu: “Negou amor por dinheiro”, diz Stangherlin

“Mais mesmo diante das enormes decepções que este ano reservou pra mim, mesmo descobrindo que as pessoas são capazes de negar uma história de vida, de negar um verdadeiro amor em prol de dinheiro, eu prefiro continuar acreditando que existem sim pessoas sinceras, honestas, fieis e que assim como eu acreditam no amor verdadeiro”, finalizou.

Após o reconhecimento da relação, em um processo que tramita no judiciário do Estado de Santa Catarina e em segredo de Justiça, uma audiência será feita para ouvir testemunhas e, se for reconhecido que as partes tiveram um relacionamento público e com constituição de família, deverá ser feita a divisão dos bens, que havia sido recusada por Thiago.

“O processo é para o reconhecimento da minha história da união que vivíamos. E, com o reconhecimento, vem a divisão dos bem que adquirimos juntos no tempo que estávamos casado”, afirmou Guilherme em conversa com a coluna.