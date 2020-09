Caso Jonhliane: Alan Araújo, condutor do fusca, tem pedido de revogação da prisão negado

O estudante Alan Araújo de Lima, preso por envolvimento num suposta racha que matou a jovem Jonhliane Paiva, teve o pedido de revogação da prisão preventiva negado.

Veja: Alan Araújo, indiciado pelo homicídio de Jonhliane, é preso na casa da irmã

PUBLICIDADE

A decisão foi do juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, o mesmo magistrado que decretou a prisão.

No único, recurso a defesa do acusado, que conduzia o novo fusca, pediu a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares.

Leia ainda: Carro dirigido por Alan em suposto racha que resultou na morte de Jonhliane é apreendido

Para o advogado Romano Gouveia, não existe mais os requisitos da prisão preventiva e o estudante não possuiu maus antecedentes.

Consultado o Ministério Publico Estadual manifestou-se pelo indeferimento da medida. Na decisão,o juiz Alesson Bráz decidiu manter Alan Araújo de Lima preso. “A prisão cautelar foi mantida por permanecer os requisitos autorizadores da prisão preventiva, entre eles, a garantia da ordem publica”, destacou o magistrado em um dos trechos da decisão.

Para o juiz, o crime imputado a Alan Araújo de Lima é grave. “Na manhã do dia 06 de agosto deste ano, em via publica, a vítima Jonhliane Paiva conduzia sua motocicleta, de forma legal, quando foi atingida pelo veículo BMW, conduzido por Ícaro José Pinto, que estaria disputando uma corrida com Alan Araújo”, relatou.

O magistrado disse também que a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista, que após o crime, Alan fugiu do local, indicando a intenção de furtar à aplicação penal.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários