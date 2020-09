Confederação Brasileira de Futebol divulga a escala de arbitragem da 2ª rodada da Série D

O departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na terça-feira (22) a escala de arbitragem para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

No sábado (26) dois clubes do Acre entram em campo em locais distintos. No estádio Arena Acreana, às 17h, o Atlético Acreano recebe o Bragantino-PA. Os dois clubes estão invictos no torneio e o árbitro da partida será o mineiro Michel Patrick Costa Guimarães. Fábio Nascimento e Mário Jorge Júnior serão os assistentes locais.

PUBLICIDADE

Na cidade de Manaus, às 17h, no estádio da Colina, o Fast Club-AM recebe o Rio Branco. Os dois clubes, ao lado do Bragantino-PA, lideram o grupo 1, cada um com três pontos ganhos, mas o time manauara apresenta melhor saldo de gols.

O terceiro clube acreano a entrar em campo neste final de semana será o Galvez. O Imperador vai até a cidade de Tucuruí, no interior do Pará, para encarar no próximo domingo o Independente, às 16h, no estádio Navegantão. Os dois clubes estrearam com derrota e o jogo terá arbitragem do tocantinense Dagoberto Silva Modesto. Os paraenses José Ricardo Guimaraes e Acácio Menezes Leão serão os dois assistentes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários