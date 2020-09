CD arranhado? Música antiga de Claudia Leitte viraliza ao apresentar falha no Spoty

Quem diria que ainda em 2020 sofreríamos com CD arranhado dando interferência nas músicas até nas plataformas de streaming. Fãs do saudoso Babado Novo detectaram a falha na faixa “Pedindo um pouco mais (Innegable)” no Spotify. A música, de 2006, é da época em que Claudia Leitte era a vocalista do grupo. O EXTRA foi conferir. O erro começa nos 27 segundos e se arrastam até 1 minuto e 18 segundos.

“A intenção é ser antiga mesmo para relembrarmos a sensação de ouvir no discman”, brincou um fã. “Me choca é alguém ouvir Babado Novo em 2020”, alfinetou um seguidor. “É assim que se fazia o remix na geração passada”, disse, aos risos, outra internauta.

Claudia Leitte deixou o grupo em 2012 e a cantora, que está divulgando seu novo single, “Desembaça”, ainda não comentou o caso. A reportagem procurou também o Spotify, o grupo Babado Novo e a Universal Music (a gravadora), que ainda não retornaram o contato.

