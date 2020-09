Celestino Bento será vice de Minoru Kinpara nas eleições de Rio Branco

Pré-candidato do PSDB destaca que não enxerga o papel do aliado como coadjuvante

O empresário e presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Celestino Bento – filiado ao Partido Social Liberal (PSL) –, foi anunciado nesta sexta-feira (11) como pré-candidato a vice-prefeito de Minoru Kinpara, que vai disputar à prefeitura pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em 15 de novembro.

Kinpara destaca que não enxerga o papel do aliado como coadjuvante. “Para mim, a cidade de Rio Branco terá dois parceiros somando forças e lutando diariamente por uma cidade melhor”.

O tucano fez elogios ao companheiro que deve caminhar com ele durante as eleições deste ano. “Eu e Celestino entendemos que é possível fazer mais para gerar emprego e renda para a nossa população. Nossa capital é quem ganha com essa aliança de compromisso e dedicação pela cidade.”

Kinpara disse que seu foco junto com Bento é melhorar a vida das pessoas. “Estamos unidos nesse propósito”, explicou.

[Foto: Reprodução/Instagram]

