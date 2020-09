Centro de Treinamento de Artes Marciais de Rio Branco já retornou com serviços presenciais

O Centro de Treinamento de Artes Marciais de Rio Branco já está preparado para receber os seus clientes, com a flexibilização do decreto sobre a pandemia do coronavírus no Acre.

O espaço que atua na Capital com o treinamento de jiu-jítsu e muay thai atende agora com todas as medidas sanitárias e de higienização, além de uma área de 9 metros separada para cada aluno.

PUBLICIDADE

De segunda a sexta, o empreendimento está aberto das 07h às 11h e das 15h às 21h.

O Centro de Treinamento está situado à Estrada Dias Martins, próximo ao Centro Univeristário U:VERSE.

Confira a carta lançada pelo espaço:

O retorno da pratica esportiva durante a pandemia

Assim como os mais variados ramos do comércio e indústria foram afetados pela Pandemia, o setor de esporte foi devastado com a suspensão das atividades, fato totalmente compreensível diante do cenário catastrófico em nossa saúde pública. Foram mais de 5 meses onde as academias tiveram de encontrar meios e formas para não fechar as portas definitivamente, profissionais do esporte vendo seu sustento familiar ser impactado nas mais diversas esferas.

Nós do Centro de Treinamento de Artes Marciais procuramos nos reinventar: ministrando aulas online, mantendo contato com nossos alunos através das redes sociais, adaptando formas de praticar atividade física em casa, pois, entendemos que o esporte nos ajuda física e mentalmente, sendo fator de melhoria da qualidade de vida e minimizador de fatores decorrentes de doenças, promovendo saúde e bem estar, mas, isso foi possível graças ao apoio de nossos alunos e amigos que estiveram ao nosso lado o tempo todo nas mais variadas formas.

Acompanhamos o cenário nacional e internacional, nos adaptamos quanto aos protocolos de higiene, estrutura, metodologia de ensino; nossos instrutores fizeram cursos de aprimoramento, buscando se preparar da melhor forma possível no que diz respeito aos protocolos seguros de retorno das atividades, de modo que pudéssemos oferecer a nossos alunos um espaço onde a pratica esportiva fosse desempenhada de forma segura, em ambiente higienizado, sendo sempre balizados pelos órgãos competentes, sem abrir mão de um ensino de qualidade.

O sentimento é de dever cumprido, pois usamos todo esse período para nos aprimorarmos e sermos resilientes diante do cenário, cumprindo nossa missão de promover a saúde através do esporte.

Ysller Almeida

Centro de Treinamento de Artes Marciais

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários