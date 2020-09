Chris Evans volta às redes após nude vazado e manda recado

A divulgação da foto íntima ocorreu quando o astro de Capitão América estava jogando Heads Up no celular, gravando a tela para compartilhar com os seguidores. Acidentalmente, o sistema voltou para o rolo da câmera, que guardava a foto de um pênis.

Após a divulgação acidental da imagem,os fãs decidiram apoiar Chris postando fotos dele com seu cachorro para “limpar” os rastros da imagem comprometedora. Alguns também publicaram nas redes sociais que o astro sofre de ansiedade e incentivaram as pessoas a respeitarem sua privacidade.

O colega de elenco de Evans em Vingadores, Mark Ruffalo, que interpreta Hulk, também se solidarizou e enviou uma mensagem a Chris. “Bro, enquanto [o presidente Donald] Trump estiver no comando, não há NADA que você possa fazer para se envergonhar”, disse ele.