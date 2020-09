Cidades isoladas do Acre permanecem com apenas um óbito por coronavírus

Situada a quase 500 quilômetros de distância de Rio Branco, a pequena cidade Jordão segue com apenas uma morte por covid-19 desde dia 12 de julho.

O município é isolado por terra, com acesso somente por barco e avião monomotor, e foi o último a registrar casos de coronavírus no Acre, com notificação no dia 2 de junho.

Atualmente, são 169 casos confirmados, com 167 curados, ou seja, apenas uma pessoa permanece doente.

O mesmo acontece em Marechal Thaumaturgo, no sudoeste do Acre, na fronteira com o Peru. A cidade, igualmente isolada por terra, registrou seu primeiro e único óbito no dia 25 de junho.

Trata-se de uma idosa de 76 anos, que faleceu no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O município teve seus primeiros casos no dia 11 de maio e já confirmou 355 contaminações, com 327 altas médicas.

(Foto: Gleilson Miranda)

