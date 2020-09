Claudia Leitte deixa The Voice Kids e novo técnico é anunciado

View this post on Instagram

Eita, que saudade dessa família!!!! Domingo o The Voice Kids volta ao ar, e neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas de casa, mas meu parceiro @Mumuzinho vai “sentar lá” e esquentar a cadeira pra cuidar do #TimeClaudia com muito amor! Rsrsrs Meus Kids, comportem-se e obedeçam o tio Mumu! Vocês sabem que torço muito por cada um. Vocês me inspiram!!! Tia Claudinha tá de olho!!! Vamos encerrar a temporada sendo #TimeClauMuzinho e vai ser massa! ♥️