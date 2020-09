Cliente diz que funcionários da Jadlog trabalham sem máscaras e vigilância sanitária apura

Um consumidor que preferiu não se identificar, procurou a reportagem do ContilNet nesta quinta-feira (24) para fazer uma denúncia contra a empresa transportadora Jadlog, situada em Rio Branco.

De acordo com ele, ao chegar ao local para buscar uma encomenda sua, todos os trabalhadores estavam sem máscaras (recurso importante para evitar o contágio do coronavírus) – o que o fez, imediatamente, sair do estabelecimento e ligar para a recepção da empresa, em seguida.

Ao fazer o contato, disse que gostaria de voltar em outro momento, quando os colaboradores estivessem protegidos com a máscara, para evitar riscos à saúde. No mesmo instante, o proprietário da empresa teria tomado o telefone da recepcionista e dito para o cliente que quando ele voltasse, todos estariam, novamente, sem máscaras.

“Foi super grosso comigo, quando eu só estava preocupado com a minha saúde e das demais pessoas que estavam lá”, explicou.

O denunciante disse ainda que após o telefonema, ligou para a Vigilância Sanitária, da Prefeitura de Rio Branco, e registrou denúncia. Menos de uma hora depois, uma viatura do órgão se deslocou até o local.

O ContilNet procurou a Vigilância Sanitária para falar sobre o assunto. O órgão disse que a denúncia foi registrada e que está sendo apurada pelos técnicos responsáveis.

Nossa reportagem também tentou entrar em contato com a empresa pelo número (69) 3221-3057, mas não obteve resposta.

