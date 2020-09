Cobra em vaso sanitário era, na verdade, cocô gigante; entenda essa história

Bombeiros foram acionados por um homem que dizia ter uma cobra dentro do vaso sanitário, mas ao chegar no local, se depararam com outra coisa

De acordo com as informações do site Mega Curioso, um morador do bairro de Bacacheri, em Curitiba, no Paraná , acionou a equipe de bombeiros após aparentemente encontrar uma cobra dentro do vaso sanitário .

O Corpo de Bombeiros do 7º Grupamento se deslocou até a residência, mas ao chegar no banheiro, percebeu que não havia cobra alguma, e sim um cocô gigante no interior do vaso. PUBLICIDADE Conforme a publicação, as fezes só desceram depois que os militares deram descarga várias vezes, deixando o vaso limpo.

(Foto de capa: IG/Anderson Passos)

