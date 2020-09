Colono é baleado pelas costas no portão de casa no interior do Acre

O colono Cleison de Souza Sussuarana, de 44 anos, foi ferido com um tiro, na noite desta quinta-feira (17), no Projeto de Assentamento Tocantins, na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações da esposa da vítima, o casal recebeu alguns amigos na residência e, após a saída das visitas, Cleison foi fechar o portão. Ao virar de costas, uma pessoa não identificada, que estava no escuro, efetuou um tiro de escopeta que acertou a costas da vítima.

Para não ser atingido por mais disparos, Cleison correu para dentro da residência. Após a ação, o acusado fugiu. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Porto Acre.

