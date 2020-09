Coluna da Beth Passos traz a participação da acreana Raissa Barbosa na ‘A Fazenda’

A modelo nascida no Acre, Raissa Barbosa, é uma das peoas escalada para participar na 12ª edição do Reality A Fazenda

Com os filhos Bruna, Luiz Otávio, Mara Silva e o marido Adalberto Ferreira da Silva na festinha íntima por ocasião do aniversário dela ocorrida semana passada.

Parabéns muita saúde, bênçãos e vitórias.

O desembargador Luís Camolez, presidente da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi eleito membro-efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), para o biênio 2020/2022. A escolha se deu por unanimidade, em razão do término do biênio do desembargador Elcio Mendes, na data de 30 de agosto, durante sessão do Tribunal Pleno Administrativo da instituição.

A modelo nascida no Acre, Raissa Barbosa, vice-campeã do concurso brasileiro Miss Bumbum, é uma das peoas escalada para participar na 12ª edição do Reality A Fazenda.

São 20 participantes da 12ª edição do programa, transmitido pela Record. Ela estreou o programa na última terça-feira, 8, ao lado de personalidades conhecidas pelo público nacional, como Jojo Todynho, o cantor Mariano, MC Mirella, Luiza Ambiel, entre outros.

A beldade possui mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram e é conhecida por fazer trabalhos e ensaios sensuais em revistas e outros seguimentos. Raissa também já desfilou nas passarelas do Carnaval em São Paulo.

Ela já entrou causando polêmica e virando meme por ter pegado o namorado de outra participante que não gostou de sua presença no programa exigindo explicações da produção.

O reality A Fazenda também conta com o funkeiro Biel, mesmo após violação de regra contratual que implica em expulsão e pagamento de multa de R$ 100 mil. Com apresentação de Marcos Mion, o programa contará com 20 participantes de diferentes perfis e personagens na disputa por um prêmio total de R$ 2 milhões.

Uma das pioneiras no jornalismo social de Rio Branco, excelente produtora de moda, de comportamento e cotidiano, Jackie Pinheiro foi aniversariante no início do mês, sendo devidamente felicitada pela enorme legião de amigos e familiares.

Não poderia deixar de registrar seu brilho e excelência em tudo que faz como profissional, filha, irmã e mãe dedicada. Além do trabalho de mídia em suas redes sociais, ela também é embaixadora da franquia O Boticário no Estado do Acre.

Que Deus continue abençoando-a ricamente minha querida, Com muita saúde e paz!

Carimbolive é como ficaram conhecidas as Lives da ativista e dançarina paraense radicada no Acre, Camila Cabeça.

No próximo dia 12 de setembro, contará com a participação de ninguém mais, nem menos que Dona Odete, a diva maior do carimbó, conhecida e respeitada em todo o planeta, especialmente na Europa.

Ambas pegaram carona nas chamadas para reapresentação da novela global “Força do Querer”, que difundiu estratosfericamente a cultura do carimbó com a personagem Ritinha, vivida pela atriz Ísis Valverde.

Lindíssima aos 27 aninhos, a acreana e modelo plussize aderiu ao Projeto Crua Corpos Reais.

Enquanto não decola fora do Acre ou do País, a bela segue com a faculdade de arquitetura e ao mesmo tempo tenta ingressar em medicina

Determinação e esforço não lhe faltam. Atitude é tudo!!!

Há dias que o Pantanal está em chamas, chegamos a marca de 17 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 10% de todo o território do Pantanal.

Com o fogo se alastrando cada vez mais rápido, focos de incêndios ainda não contidos, especialistas já estão falando em redução de espécies na fauna e flora local. As equipes do Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar atuam arduamente na missão de salvar e resgatar os animais afetados pelo fogo.

É alto número de animais que já morreram queimados e/ou inalando fumaça é assustador. Diariamente os trabalhadores locais se deparam com cenas de jacarés, macacos, cobras e antas carbonizadas.

Mais de 100 animais já foram resgatados com vida desde o início das queimadas.

A musa nascida no Mato Grosso, Luiza Brunet chama a atenção para o descaso do governo brasileiro em reportagem especial para a poderosa revista Vogue.

Ela disse à reportagem que o Pantanal é considerado a maior planície inundável do planeta e mantinha mais de 80% de sua vegetação nativa. A região, que ocupa 1,76% do território brasileiro, abriga grande diversidade de espécies de fauna e flora. A situação está dramática nos dois Estados, com o fogo atingindo áreas de reservas da vida selvagem.

É ativismo que fala? Muito maravilhosa!

A elegância da educadora Tarcila Augusto em tarde de chá com as amigas no condomínio Via Bella.

O álcool gel foi inventado por uma mulher. Isso mesmo! Em 1966, Lupe Hernandez, uma enfermeira californiana de origem latina, pensou em situações nas quais profissionais de saúde não tinham acesso a água corrente e sabão para se higienizarem e chegou à fórmula do álcool em forma de gel como alternativa para assepsia. Agradeçamos então, as mãos limpinhas e sem vírus a uma mulher.

A Pousada Laurian é lugar de descanso garantido para quem visita a zona franca de Cobija – BOL. Trata-se de um cantinho aconchegante, em meio a natureza, com muito ar puro, completa sensação de paz, bem no coração da Amazônia.

A Pousada Laurian, está localizada em Epitaciolândia, no Vale do Acre, um lugar que vale a pena conhecer e desfrutar.

BR 317 KM 02, Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia. Contato para reserva (68) 99963-9460 ou 9984-6977.

*Lamento profundamente a partida deste plano do ex Deputado Federal, grande gestor e amigo Alércio Dias. Leitor assíduo de minhas colunas e artigos, o catarinense apaixonado pelo Acre deixou muitos amigos e eternas saudades

*Mantendo o tema saudosista a empresária Ademilde Roque Pinheiro, em menos de 4 meses perdeu sua filha caçula Raquel Levy, o cunhado Jayme Tagliarine, a irmã Alberina e na semana passada Deus levou para junto de si também a nora da irmã Glaucia. Aos 38 anos Rosinalda Macedo Bastos, técnica de enfermagem por complicações do corona vírus, após ficar internada no Pronto Socorro durante 56 dias.

*O casal Rubens e Ademildes Roque Pinheiro decidiu pelo arrendamento da casa noturna de sua propriedade a tradicional “Saudosa Maloca”, que permanece fechada até o anúncio oficial do fim da pandemia da Covid,

*O Ministério do Turismo aprovou o Plano de Ação

apresentado pela Prefeitura de Rio Branco para utilização dos recursos da Lei Almir Blanc, que são destinados ao seguimento cultural atingido pela Covid-19. Com a aprovação, Rio Branco será habilitada a fazer o repasse dos recursos para artistas, trabalhadores e espaços culturais através de seleção pública e prêmios. O início dos repasses está previsto para o dia 11 de setembro.

*Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o shopping está funcionando diariamente das 12h às 20h, todos os dias da semana, com a maioria das operações efetuadas também no formato delivery e Drive Thru, seguindo todos os protocolos sanitários determinados pela OMS.

*O Tribunal de Justiça do Acre desenvolveu para o Setembro Amarelo a frade de efeito: “Procure ajuda. Você não está só. ” É o gatilho para conscientizar as pessoas quanto a prevenção do suicídio.

*A gente tem cara de fina, mas é cada treta que arrumo na fila do pão.

Aos menos avisados um aviso: Costumo me posicionar sim!

Digo que não gostei e rebato qualquer fala machista.

Peço explicações sobre piada misógina, homofóbica ou racista de modo que considero elegante. Não saio berrando em megafone, muito menos agredindo quem não participa de meu círculo de conversas.

Sei como poucos desmontar opinião disfarçada de argumento.

Então, sim. Sou uma pessoa difícil de lidar!

Para conter focos de queimadas que prejudicam a saúde da população o Instituto de Meio Ambiente (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPA/PMAC) e Corpo de Bombeiros (CBMAC), se juntaram para tentar coibir esses crimes ambientais.

Acontece no dia 27 de setembro, no Parque de Exposição, a 7º edição do Leilão Direito de Viver, diferente dos anos anteriores dessa vez será on-line. O leilão beneficente visa arrecadar fundos em para o Hospital de Amor Barretos, o Hospital do Câncer. O evento acontece por meio da doação de voluntários. Doação na Leilo Marca, Esteios Leilão, Paranorte, Frios Vilhena e Rancho Porta do Céu. Mais informações pelos telefones: 99953-1990/99985-2863/99975-1144.

*Nas lojas O Boticário, no período de 8 a 11 de setembro, a cada dia da semana, a marca trará ofertas exclusivas. No encerramento da promoção, de 12 a 15 de setembro, todos os itens retornarão com preços especiais. A marca concebeu na Itália, a matéria prima do lançamento do momento, o Malbec Flame.

*”Ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode.”

Jean Paul Sartre

Enxugando gelo

Um homem postou que acha a Flordelis bonita.

Mulheres em coro: “que mau gosto!”, enumerando tudo o que acham feio na aparência da mulher, postando fotos de si mesmas nos comentários para mostrar o quanto são mais lindas do que a mulher em questão, numa espécie de “competitividade”.

O espanto é tão nauseante por esse tipo de comportamento entre as mulheres que, ao menos a mim, cansa!

Por que não se ater a falar sobre o caráter dela, sobre seus crimes, seu cristianismo fajuto e falta de princípios morais?

Confesso que as vezes dá vontade de mandar o feminismo as favas a tal “sororidade” junto.

Por causa deste tipo de gente pequena, as mulheres conscientes e decentes se sentem enxugando gelo com a causa feminista.

Beth Passos

Jornalista

