Collab Tie Dye

Está sendo um sucesso a collab entre a Made in Acre @usemadeinacre e a Mandala @usemandala.ac, na criação de uma linha de camisetas com estamparia Tie Dye. A parceria fashion sela a união da força feminina de incentivo ao empreendedorismo local, transborda o amor pelo estado através da moda, além de ser uma das grandes tendências do momento. As peças estão disponíveis no ponto de venda da Made in Acre, localizado na rua Pernambuco, 838, Bosque. Informações: (68) 99230-3139. Na foto, as empresárias Juliana Pejon e Rayssa Alves com as camisetas cheias de estilo!

Celebração em Brasília

O procurador do Estado David Laerte celebrou em suas redes sociais na semana passada o 20º mês no cargo de assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello. No dia 20, ele celebrou também mais um ano de vida, em Brasília-DF. Vida longa, com saúde e felicidades!

Bimi Shu Ykaya

Depois de circular em diversos festivais nacionais e internacionais e de ganhar alguns prêmios, o documentário acreano Bimi Shu Ykaya chega na Amazon Prime. Produzido pela Saci Filmes e dirigido por Isaka Huni Kuin, Siã Huni Kuin e Yube Huni Kuin, a película leva o cinema indígena da Amazônia para o mundo.

Filmado na Praia do Carapanã, na Aldeia Segredo do Artesão, em Tarauacá (AC), o longa retrata a história de Bimi, a primeira mulher indígena Huni Kuin a organizar sua própria aldeia, uma atividade até então exclusiva dos homens. A produção executiva é de Diego Medeiros e Sérgio de Carvalho; a direção de produção é de Mirna Rosario e Lídia Sales; a fotografia é de Ernesto de Carvalho, com assistência de Alexandre Barros; o som e montagem são de Tiago Campos. Assista pelo link https://app.primevideo.com/detail?gti=amzn1.dv.gti.90ba4bdc-6af3-69e4-c2b6-deb0dde622a1&territory=BR&ref_=share_ios_movie&r=web

Idade nova

A aniversariante do dia 15 foi a querida médica ginecologista Thaysa Vilela, que celebrou seus 40 aninhos compartilhando uma bela mensagem em suas redes sociais. Foi homenageada durante todo o dia por suas pacientes, amigos e familiares, merecidamente. Felicidades!

Drive Thru

Para comemorar o aniversário de 60 anos de sua querida irmã Elizabete Di Paula, a Betinha, ocorrido no dia 11, o colunista social Vagno Di Paula e a sua família receberam emocionados em frente de casa a carreata surpresa realizada por amigos e demais parentes. Ela é uma espécie da matriarca da família, desde que a mãe deles foi residir no Rio de Janeiro. Merece muito as homenagens!

Café da manhã

A felicidade da colunista social Rubedna Braga celebrando durante um café da manhã, na Rosamélia, o aniversário do seu filho Ciro Facundo Neto, assinalado no dia 14. Felicidades e muitos anos de vida ao aniversariante!

Ela merece!

Em celebração ao seu aniversário, apesar do isolamento social, a querida Elizabeth Lima ganhou uma festa do marido Osmir, dos filhos e netos na frente de casa, no dia 12, com direito a uma carreata realizada por amigos mais íntimos. A neta Karenna Lima veio de Fortaleza-CE para passar a data com a avó. Na foto, a aniversariante com a filha Roberta Lima, colunista social do jornal A Gazeta.

Parabéns, Concita!

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a querida Concita Maia, presidente do Instituto de Mulheres da Amazônia, que apagou velinhas em família, no dia 17.

Happy day

Quem aniversariou no dia 16 foi a jornalista Maria Meirelles. A celebração foi em família, em razão do isolamento social, mas ela passou o dia recebendo muitas homenagens dos amigos em suas redes sociais. Queridíssima!

Aniversário

A advogada Sawana Carvalho foi a aniversariante do dia 16. Para ela, felicidades, paz, muitas bênçãos e prosperidade.

Aniversário da diva

A diva Verônica Padrão foi a aniversariante do dia 20. Muito estimada pelos amigos e fãs, certamente passará o dia recebendo homenagens e mensagens carinhosas. Devido à pandemia, a celebração será discreta, em casa. Felicidades!

Reabertura do Quentinhas Express

Estive no restaurante Quentinhas Express essa semana, localizado no anexo do Ministério Público do Acre, a convite da minha amiga Chef Rafa Brozzo e conferi as novidades. O restaurante reabriu seguindo todos os protocolos indicados pela Vigilância Sanitária e continua também atendendo sua clientela pelo delivery. A casa oferece pratos da cozinha tradicional, regional, vegetariana, vegana e as plantas comestíveis não convencionais – puncs. Informações pelos telefones (68) 2102-2000 e 99975-0185.

Culinária acreana

Conhecido pelos inúmeros pratos que valorizam os ingredientes locais e enaltecem a culinária acreana, o Point do Pato está oferecendo o serviço delivery durante a pandemia. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414. A dica da casa nessa semana é a porção individual de filé mignon ao molho madeira. Delícia!

B-Day da Leilane Marinho

A bela advogada Leilane Marinho celebrou seus 35 aninhos no dia 15, com a sua família, como pede o momento. Ela é como vinho; está a cada dia melhor.

Beleza em dia

Tratando as madeixas com o cabeleireiro César Maia, da equipe Salão Inove – Beleza & Bem-Estar. Estou me preparando para fazer uma pequena repaginada com o profissional por esses dias. Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Promoção especial na linha kids

Se a sua vontade é ter uma armação com estilo, modernidade, elegância e com aquele precinho de cliente amigo, a Ótica Moderna é o lugar certo. Com uma linda coleção kids, os pequenos podem levar pra casa lindas opções de armação a partir de R$19,90. Promoção válida na compra dos óculos completos. O endereço da ótica é rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Óleos essenciais

O Aromastick é um inalador natural feito de algodão orgânico e óleos essenciais 100% naturais, que têm efeito imediato no seu corpo. Após a inalação, o sistema límbico é ativado (sistema esse responsável pelas lembranças e memórias) e a partir daí o aroma inalado começa a trabalhar. Os óleos essenciais ativam seu corpo e auxiliam no relaxamento. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Peça suas compras pelo Instagram @farmacia_vitoriaregia ou pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Match Juventude dos Fios

O Boticário lançou essa semana a linha Match Juventude dos Fios, para revitalizar cabelos brancos naturais e brancos tingidos, com fórmula que deixa os fios cinco anos mais jovens já na primeira aplicação. É mágica? Talvez. Mas com certeza é tecnologia! Seus cabelos brancos merecem um tratamento profissional assim: fios mais encorpados, menos quebradiços, com mais brilho, maciez e volume para desfilarem por aí. Os produtos são Shampoo Anti-Idade Desamarelador Match Juventude dos Fios Brancos Naturais, Shampoo Anti-Idade Match Juventude dos Fios, Spray Volumador Match Juventude dos Fios e Máscara Anti-Idade Match Juventude dos Fios. Deu branco? Deu match! #MatchJuventudeDosFios

Chegou a primeira coleção da Cstk Supllyco

Estar bem-vestido é muito mais do que usar uma roupa de marca ou uma peça cara da nova estação. A escolha das nossas roupas deve influenciar a forma que sentimos e vemos o mundo, já que representam quem somos. São looks que expressam a personalidade e o comportamento de uma geração. Por isso, a moda streetwear veio para ficar e traz muita atitude para homens e mulheres. Pensando nesse público, que gosta de conforto e despojamento, foi lançada no sábado, 19, a Cstk Supplyco, uma nova marca de roupa acreana. Com pegada de streetwear, a empresa foi idealizada e pensada pelo CEO Marcelo Cost em conjunto com a diretora de arte Luíza Pinheiro, com o intuito de trazer ao mercado acreano peças que além de estilo, proporcionem conforto ao cliente. O projeto da marca foi idealizado em 2018 e somente agora em 2020 saiu do papel. Valeu à pena esperar! Então se você gosta de moda urbana e quer montar produções que mostrem originalidade, confira abaixo as nossas dicas sobre o estilo com as peças da primeira coleção da Cstk Supllyco. As fotos são de Samara Oliveira.

O empresário Marcelo Cost e a diretora de arte Luíza Pinheiro também posaram com as T-Shirts e moletons da primeira coleção da marca

Peças jeans e sarja casam muito bem com as T-shirts e os moletons da marca, como mostram a ilustradora Luíza Pinheiro, o arquiteto Lucas Vieira e influenciadora Sarah Braga

