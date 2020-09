Coluna do Moisés: Ifac retoma aulas de forma não presencial, a partir do dia 14

A decisão foi anunciada na última quinta-feira (27), após aprovação do novo calendário letivo para 2020 pelos membros do Colégio de Dirigentes

PUBLICIDADE

Casal Saulo Abrahão e Luiz Ferraz, em uma viagem romântica na Turquia, no maior dolce far niente. Tudo devidamente registrado no Instagram, claro. Um dos cliques é Capadócia, cuja visita é quase obrigatória para quem vai lá. Allah, allah!

Gigi Hanan e um grupo de amigos curtem dias de muita diversão no deslumbrante Carmel Taíba Exclusive Resort, numa charmosa vila de pescadores na Praia do Barro do Preto, na cidade de Aquiraz, paraíso escondido no litoral cearense.

Este duo sangue bom e craques na arte de fotografar, Sérgio Vale e Gleilson Miranda, mudaram de idade no último domingo (30). A data especial foi comemorada com suas respectivas famílias. Ambos passaram o dia recebendo várias homenagens nas redes sociais. Merecem. Felicidade e saúde!

Hoje é o dia de celebrar a idade nova de Giselle Mubarac, minha amiga-irmã. Ser humano incrível com um coração do tamanho do mundo. Amiga querida, companheira para todas as horas, prova viva da palavra lealdade. Por muito, muito, muito, tempo compartilhamos muitas histórias, que Deus permita que este compartilhamento continue por muito, muito, muito tempo. Neste dia especial, lhe desejo todos os melhores sentimentos. Que a felicidade seja o seu destino!

Empresário Lucas Costa, da Donn Barbearia pelas lentes de Daniel Cruz

O quarteto Gleilson Miranda, Daniel Cruz, Marcus Vicentti e Sergio Vale, feras da fotografia, estão nos preparativos finais do “Acre Photo Conference” para quem é fã da 8ª Arte. Aguardem!

Fundação Garibaldi Brasil

O Ministério do Turismo aprovou o Plano de Ação apresentado pela Prefeitura de Rio Branco para utilização dos recursos da Lei Almir Blanc, que são destinados ao seguimento cultural atingido pela Covid-19. Com a aprovação, Rio Branco será habilitada a fazer o repasse dos recursos para artistas, trabalhadores e espaços culturais através de seleção pública e prêmios. O início dos repasses está previsto para o dia 11 de setembro.

Leilão Direito de Viver

Acontece no dia 27 de setembro, no Parque de Exposição, a 7º edição do Leilão Direito de Viver, diferente dos anos anteriores dessa vez será on-line. O leilão beneficente visa arrecadar fundos em para o Hospital de Amor Barretos, o Hospital do Câncer. O evento acontece por meio da doação de voluntários. Doação na Leilo Marca, Esteios Leilão, Paranorte, Frios Vilhena e Rancho Porta do Céu. Mais informações pelos telefones: 99953-1990/99985-2863/99975-1144.

Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) irá retomar as aulas gradualmente, de forma não presencial, a partir do dia 14 de setembro. A decisão foi anunciada na última quinta-feira (27), após aprovação do novo calendário letivo para 2020 pelos membros do Colégio de Dirigentes, trazendo as datas de referência para cada unidade.

***Além do prazo para reinício das atividades acadêmicas, também foram validadas as normas e orientações para as atividades letivas que serão mediadas ou não por tecnologias digitais.

Wakanda Forever

O grito de guerra de Pantera Negra, “Wakanda Forever” tomou as redes sociais na sexta (28), com celebridades, ativistas de direitos civis e fãs postando mensagens emocionadas com o falecimento do ator Chadwick Boseman, aos 43 anos, vítima de um câncer no cólon. Boseman ficou conhecido pelo papel de Pantera Negra. No filme, Wakanda é uma nação africana super desenvolvida e tecnológica, que não sofreu empobrecimento por ter escapado da colonização europeia.

*** A morte do ator foi a publicação mais curtida da história do twitter. Até o final da tarde de sábado (29), a publicação já tinha 5,8 milhões de likes, além de 1,9 milhão de retweets e 913,5 mil respostas.

FestivaLBT+

Em homenagem aos meses de visibilidade lésbica e bissexual, agosto e setembro, respectivamente, está acontecendo até o dia 6 de setembro, o FestivaLBT+: festival online de mulheres LES BI TRANS +, enaltecendo suas funções artísticas, acadêmicas e empreendedoras, neste momento de distanciamento social. A iniciativa é dos canais Entendida (@entendida), Canal das Bee (@canaldasbee) e Festival Uneversos (@festivaluneversos), com todo conteúdo sendo transmitido em todos os canais.

Segue,

Na programação estão disponibilizadas oficinas, cineclubes LBT+, masterclasses, muita música e festa on-line, além de grandes lives com mais de 4 horas e inúmeras convidadas abordando pautas importantes. As atividades são gratuitas, com a opção de contribuição consciente. Todo o valor arrecadado será doado à ONG Conexão G, grupo de cidadania LGBTI+ nas favelas do complexo da Maré.

Grito dos Excluídos

A 26ª edição do Grito dos Excluídos defende a preservação da vida em primeiro lugar e se opõe a tudo que o governo de Jair Bolsonaro representa. Neste ano, o lema será “Basta de miséria, preconceito e repressão! Queremos trabalho, terra, teto e participação!”. O Grito dos Excluídos é celebrado anualmente no dia 7 de setembro, quando são realizadas manifestações em vários locais do país. Mas, por conta da pandemia, parte dos atos será realizada virtualmente e também com carreatas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários