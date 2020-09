Coluna do Moiśes: Todo amor nas redes sociais de Sérgio de Carvalho e Pedro Lima

Quem proporciona o momento “Love Si In The Air” de hoje é cineasta Sérgio de Carvalho, que usou o instaram para fazer uma lida declaração ao namorado, Pedro Lim

Foi com um jantar no sábado (5) com a presença de seleto grupo de amigos e familiares que o casal Patrícia Dossa e Oscar Abrantes comemorou dez anos de casados. A reunião aconteceu na residência dos pais de Patrícia. Na foto, o casal com os filhos Com os filhos Murilo e Liz A coluna deseja os parabéns e felicidade ao casal.

Parabéns para a amiga Simone Chaves que mudou de idade no dia 8 de setembro. A data foi celebrada em sua residência em Clima familiar. Felicitações, saúde e paz!

Na sexta-feira (11), a desembargadora Eva Evangelista foi bastante homenageada nas redes sociais pela passagem de seu aniversário. A celebração da data especial em clima intimista ao lado da família. Desembargadora, que na sua vida nunca faltem o amor, a paz, a saúde e o sucesso!

Na terça-feira (8) a advogada e psicóloga Isabelle Lavocat mudou de idade. Ganhou muitas felicitações de sua legião de amigos e familiares. Belle, que a felicidade seja seu destino. Na foto, Isabelle com o filho João Marcelo.

Jornalista Jane Vasconcelos, aniversariante do último domingo (12), comemorou sua idade nova no maior astral. Para comemorar a data, Jane armou um maravilhoso almoço em sua residência, em Brasileia, com direito a uma das vistas mais bonita da cidade fronteiriça. Por lá, familiares, amigos das antigas e amigos recentes – receita de sucesso das melhores reuniões. Na foto, com os amigos Rizomar Araújo, Moisés Alencastro e Neide Santos, sua comadre.

Quem proporciona o momento “Love Si In The Air” de hoje é cineasta Sérgio de Carvalho, que usou o instaram para fazer uma lida declaração ao namorado, Pedro Lima. “Com quem me faz abrir este sorrisão” escreveu Sérgio. Ah, o amor…

Rafael Alves aproveitou o fim de semana prologado do dia 7 de setembro para curtir o tradicional “Festival de Praia” de Fortaleza do Abunã, pequeno vilarejo encravado no ponto em que o Abunã deságua no rio Madeira. O evento reuniu em torno de 5 mil turistas de Rondônia e Acre.

Cartilha de Proteção Animal

Com o objetivo de apresentar à população a importância do direito animal, a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais (CDPA) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) lançou a Cartilha de Proteção Animal. O material já está disponibilizado de forma gratuita no site da instituição: oabac.org.br.

Uso obrigatório de máscara

A Lei Estadual nº 3.647 tornou obrigatório o uso de máscara facial em locais públicos e privados no Acre enquanto perdurar o estado de calamidade pública. A norma já está em vigor e quem descumprir vai pagar multa no valor de R$ R$ 74,47. Em caso de reincidência, o valor pago será o dobro. A regra vale ainda para as empresas, que também serão punidas com multa, em caso de descumprimento.

Cotas na Lei Aldir Blanc

A partir da necessidade de reivindicar o acesso à Lei Aldir Blanc de forma democrática e antirracista, a comunidade artística negra da Paraíba consolidou a criação do Fórum de Artistas Pretas e Pretos na Paraíba, na última quarta-feira (2). O Fórum é uma articulação local auto-organizada, composta por artistas e trabalhadores da cultura que se autodeclaram pretos ou pardos.

*** O Fórum criado na Paraíba é uma articulação nacional dos movimentos de negras e negros do Brasil que vêm se mobilizando para o lançamento da campanha ‘Cotas na Lei Aldir Blanc’. Cada estado já consolidou ou está em processo de criação dos seus fóruns negros de cultura, com o objetivo de fortalecer a campanha.

Mais Médicos

O Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Acre (MPAC) e a Defensoria Pública da União (DPU), conjuntamente, ajuizaram ação civil pública para forçar a União a promover melhorias no quadro de vagas ativas do Programa Mais Médicos do Brasil (PMMB) disponível para o estado do Acre.

Segue,

Os órgãos responsáveis pela ação querem que a Justiça Federal obrigue a União a lançar edital que permita o aumento de vagas ativas disponibilizadas no Acre, além de impedir a redução ou o não provimento de vagas ativas e desocupadas, conforme detalhamento de necessidade apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para compor as equipes de atendimento à saúde da família e a expansão da rede atenção básica de assistência nos municípios acreanos.

Empreendedorismo universitário

A 27ª edição do maior evento de empreendedorismo universitário do Brasil irá acontecer online pela primeira vez em sua história. Realizado pela Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Juniores, o ENEJ (Encontro Nacional de Empresas Juniores) acontecerá entre os dias 9 e 11 de outubro e já conta com mais de sete mil inscritos, número maior do que na edição presencial do ano anterior.

***Para participar, adquirir um ingresso ou obter mais informações sobre o ENEJ 2020, é preciso acessar o link https://portal.brasiljunior.org.br/entrar.

