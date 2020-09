Com ajuda de moradores, presidente de bairro em Sena constrói mais de 200 caixas de lixo

Ainda muito jovem, cheio de boa vontade e com muita energia, o presidente do bairro Bonsucesso, em Sena Madureira, Eduardo da Silva Pinto, de 22 anos, teve uma iniciativa importante com os moradores.

Juntos, eles construíram mais de 200 caixas de lixo para toda a comunidade, no intuito de zelar pelo ambiente e evitar sujeiras pelas ruas.

“Fizemos essas caixas com a ajuda de muitos carpinteiros voluntários e da comunidade. Um projeto que beneficia a todos e ajuda na limpeza do nosso bairro”, disse à reportagem do ContilNet.

Toda a madeira, usada para construir os objetos, foi doada pelo empresário de uma serraria local. Os moradores contribuíram com pregos e outros recursos.

“Quando melhoramos o nosso espaço de convívio, melhoramos também a saúde das pessoas. Eu me sinto muito grato por ter feito parte desse trabalho tão importante”, finalizou.

As caixas foram distribuídas gratuitamente. O Bairro Bonsucesso fica na extremidade do município e é um dos mais populosos.

