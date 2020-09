Com apoio de cães farejadores, PM apreende merla e cocaína em Cruzeiro

Policiais do 6° Batalhão de Polícia de Militar (6º BPM) prenderam, na noite desta terça-feira, 22, três pessoas pelo crime de tráfico de drogas no município de Cruzeiro do Sul. A apreensão ocorreu com apoio de cães farejadores que localizaram parte do entorpecente escondido em um terreno no bairro do Remanso.

Militares do Grupo de Interversão Rápida Ostensiva (GIRO) realizavam patrulhamento quando avistaram uma mulher e dois homens vendendo drogas em via pública. O trio tentou se evadir, mas acabou detido com uma pequena quantidade de merla (cocaína).

PUBLICIDADE

Com apoio do Canil, os militares fizeram uma busca minuciosa na localidade e localizaram 25 trouxinhas de cocaína, 171 gramas de merla (cocaína) e mais 78,1 gramas de cocaína dentro de um ralo. Também foi apreendido um sistema de videomonitoramento.

Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia Geral de Polícia Civil da cidade, para serem realizados os demais procedimentos cabíveis ao fato.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários