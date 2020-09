Com benção de Rocha, Minoru e vice são oficializados à prefeitura

Candidato do PSDB destacou que se prepara para a disputa eleitoral há muito tempo: "me preparei tecnicamente"

Em noite de glamour, o PSDB oficializou a candidatura do ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, e do vice Celestino Bento (PSL) à prefeitura de Rio Branco. A convenção foi realizada neste sábado (12) no Hotel Terra Verde.

Presidente da executiva municipal peessedebista, Mário Paiva disse que não tem dúvidas de que Minoru será eleito na capital. “O Minoru está preparado. Ele não será igual, pois igual todo mundo já é”.

PUBLICIDADE

O candidato do ninho tucano destacou que se prepara para a disputa eleitoral há muito tempo e que agora chegou a hora de trabalhar pela população de Rio Branco.

“Eu me preparei tecnicamente para administrar a cidade assim como cuidei da Ufac. Espero que a população possa me dar essa oportunidade de vencer a eleição”, explicou.

O empresário e presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Celestino Bento, contou que é movido a desafios e que, caso Kinpara vença as eleições, irá contribuir com a experiência adquirida na gestão privada.

“Quero dedicar quatro anos da minha vida para servir à população da capital.”

A convenção reuniu lideranças políticas como o vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL), a deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o deputado estadual Neném Almeida (Solidariedade), além dos presidentes da executiva estadual do PSDB, Manoel Pedro – O Correinha, e da executiva municipal do PSL, Coronel Velasquez.

Kinpara já foi filiado ao PT e, mais recentemente, à Rede Sustentabilidade. Foi pelo partido da ex-senadora Marina Silva que ele concorreu a uma cadeira no Senado Federal, em 2018, ficando em quinto lugar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários