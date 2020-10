Com gol contra, Galvez vence o Vilhenense de Rondônia no Estádio Arena Acreana

O time do Galvez, atual campeão acreano, conseguiu sua segunda vitória seguida na série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Imperador venceu o Vilhenense-RO por 2 a 1 na partida realizada na noite desta quarta-feira (30) no Estádio Arena Acreana.

Depois de um primeiro tempo de poucas oportunidades de gols, o time acreano abriu o placar aos 15 da etapa final. Após cruzamento da direita de Lucas Bala, o camisa 7 Radames marcou de cabeça para o Galvez.

Seis minutos depois, após chute do meia Marcelo, a bola bateu no braço de Everton e o árbitro paulista Douglas Marques marcou pênalti. O meia Edilson bateu e deixou tudo igual: 1 a 1.

35 minutos mais tarde, com outro cruzamento da direita, a bola bateu em Plabo e foi morrer no fundo do gol. Placar final: Galvez 2 a 1 no Vilhenense-RO.

Com o resultado, o Imperador chegou aos 6 pontos em três partidas e assumiu a vice-liderança do Grupo 1.

