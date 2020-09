Com relação desgastada, Bruno e Marrone podem encerrar dupla em 2020

Em declaração ao jornal Extra, do Rio de Janeiro, um amigo próximo dos artista contou: “Não é de hoje que ele está bebendo assim. Com a quarentena, sem viajar para fazer show, isso piorou. Estamos preocupados com esse comportamento dele, Porque ele diz depois que não se lembra de nada, pede desculpas e faz de novo.”

Eles, que estão junto a 35 anos, são considerados uma das duplas mais longevas do meio sertanejo.

“Bruno sozinho não é uma marca. Ele com Marrone, sim. O Coronel (apelido de Marrone) só não parou até hoje porque ele sabe que se deixar o Bruno, a carreira do amigo acaba. Marrone não precisa de nada disso, está com dinheiro para várias gerações. Se ele compra um boi e uma vaca, triplica o dinheiro. Se o Bruno compra um estábulo, perde tudo”, avaliou um produtor da área ao veículo carioca.

Já uma amiga Bruno e Marrone revelou que a relação deles já não é a mesma há muito tempo: “Cada um fica em seu espaço próprio e na maior parte do tempo só se encontram no palco. A personalidade do Marrone sempre foi mais conciliadora. A do Bruno, explosiva. Só que uma hora, o Marrone vai chegar no limite”, conclui.

Bruno ameniza discussão com Marrone: “Exaltei um pouco”

Bruno criticou seu companheiro em trensmissão ao vivo da dupla. Um trecho do vídeo no qual um critica o outro viralizou e circulou em vários perfis nas redes sociais.

Wesley então brinca: “O povo está perguntando se vocês vão beber?”, disse olhando para Bruno que engatou: “Hoje eu não bebi. Eu não vou beber”. Então, ele é cortado: “É pra não dar m****“.

Ele segue dizendo: “Minha bunda ardendo até agora. Quando você bebe, você acaba se exaltando um pouco e com o Marrone aquele dia, eu falei como eu falo com ele há 34 anos, ele me conhece”, disse saindo do palco.

Recentemente, o sertanejo gravou um vídeo negando os boatos de que a dupla esteja se separando por conta do ocorrido. “Acho que o mais importante são as nossas atitudes e não as nossas palavras, principalmente quando a gente está um pouquinho elevado, alcoolicamente falando”, disse. “Eu já pedi desculpa na hora, ele me conhece, a gente já brigou várias vezes e já se perdou outras. O importante é que estamos juntos e não vamos nunca nos separar, apesar de algumas pessoas torcerem para o lado negativo. Um beijo, amo todos vocês, até para quem está brigando comigo, vou orar por vocês“.

Desentendimento entre Bruno e Marrone começaram no início do ano

Bruno e Marrone, uma das principais duplas sertanejas do país, vem se desentendendo por motivos de bebida em shows. Na primeira live sertaneja realizada pela dupla, ainda no mês de maio, Bruno apresentou o show online completamente bêbado, causando uma série de cenas embaraçosas e desconfortáveis ao público, que varia entre o adulto e infanto-juvenil.

O excesso de bebida também foi o motivo de estranhamento na última live realizada pela dupla. Celebrando o Dia dos Namorados, na última sexta-feira (12), Bruno e Marrone realizaram um show online pra lá de romântico – e no mínimo embaraçoso. O climão começou logo no início da transmissão, quando Marrone deixou claro o desentendimento com o companheiro de dupla.

A confissão se deu no momento em que Marrone mandava abraços para o público e todos que estavam assistindo, o que levou boa parte do tempo da transmissão. Quem percebeu o climão foram os fãs e internautas, que perceberam que Bruno estava ficando cada vez mais irritado com o comportamento do amigo e chegaram a destacar isso nos comentários interativos da live.

Apesar do breve desentendimento que instaurou o clima pesado, Bruno e Marrone chegaram a interagir em alguns momentos e levaram diversão para seu público, além de gerar uma série de memes nas redes sociais (como na transmissão passada). Em um determinado momento, em uma conversa com seus produtores, Marrone mostrou sua língua e surpreendeu a todos com o tamanho, que é exagerado em relação aos demais.