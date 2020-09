Com salário superior a R$ 4 mil, prefeitura no AC abre processo seletivo; veja edital

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia , publicou nesta quinta-feira (10), o edital de abertura das inscrições para o preenchimento de vaga, para a contratação emergencial junto ao serviço público , de profissionais da área de farmácia com intuito de dar continuidade no atendimento da saúde básica de Epitaciolândia. A seleção será realizada através de análise curricular.

VAGAS E REMUNERAÇÃO

Estão sendo oferecidas três vagas para o cargo de farmacêutico (veja quadro abaixo) e para concorrer, o candidato deve seguir os seguintes critérios:

-Possuir idade mínima de 18 anos até a data da contratação;

– Preencher a ficha de inscrição, no local designado para as inscrições;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais;

– Haver cumprido com as obrigações com o serviço militar (candidatos do sexo masculino);

– Apresentar no ato da inscrição: carteira de identidade, título eleitoral, CPF/CIC, certificado de reservista;

– A comprovação de escolaridade exigida para o cargo serão comprovadas quando da respectiva contratação emergencial, bem como registro no conselho profissional da categoria.

VALIDADE DO CERTAME

O prazo de validade da seleção será de um ano, podendo ser renovado por iguais períodos, conforme necessidade do município, até o limite de dois anos previsto no atual Regime Jurídico dos Servidores;

No período de validade do processo seletivo simplificado, em havendo a rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória.

INSCRIÇÃO

As inscrições serão recebidas na sede da Secretaria Municipal de Saúde nos dias 10 ,11 e 14 de setembro (esta quinta, sexta e sábado) no período de 08:00hrs à 12:00 hrs;

Clique aqui e veja edital completo.

