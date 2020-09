Concurso Basa: o que falta para a publicação do edital?

A Assessoria de Imprensa do concurso Basa falou sobre alguns detalhes da seleção e explicou o que falta para a publicação do edital

O próximo concurso Basa já tem cargo, quantitativo de vagas e até organizadora definida. Mas, agora os candidatos querem saber sobre a previsão para a publicação do edital.

Folha Dirigida entrou em contato com a Assessoria de Imprensa do Banco da Amazônia, que esclareceu alguns detalhes sobre a seleção. Confira!

De acordo com o departamento, a previsão do edital segue a mesma anunciada anteriormente. Ou seja, o documento será divulgado entre o fim deste ano e o início de 2021.

A publicação, segundo a Assessoria, dependerá da evolução da pandemia do novo Coronavírus:

“Estamos aguardando a evolução da pandemia e liberação dos bloqueios sanitários para realização de eventos de grande porte, principalmente, a disponibilização das escolas para realização das provas presenciais”, explicou o departamento.

Concurso ofertará vagas para técnico científico em TI

O novo concurso Basa ofertará cinco vagas para o cargo de técnico científico na área de Tecnologia da Informação. A função requer graduação na área.

Segundo o Basa, as contratações visam a reposição de vagas para uma área estratégica da instituição, que exige cada vez mais eficiência e inovação.

Apesar da oferta de cinco vagas, o banco já adiantou que mais candidatos deverão ser chamados ao longo do prazo de validade do concurso. A validade será de dois anos, prorrogáveis por igual período.

O Basa tem sede em Belém, no Pará, mas conta com filiais em diversas localidades. Entre elas: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo.

Porém, para este concurso, a lotação de todos os aprovados será na sede do banco, em Belém PA.

Resumo do concurso Basa

Órgão: Banco da Amazônia (Basa)

Cargos: técnico científico na área de Tecnologia da Informação

Requisitos: nível superior

Vagas: cinco

Banca: Cesgranrio

Remuneração: R$3.145,78 + benefícios

Edital: entre o fim de 2020 e o início de 2021

Servidores do Basa terão direito a diversos benefícios

O Basa também confirmou o valor do vencimento base para a carreira, que atualmente é de R$3.145,78. No entanto, a remuneração final deve aumentar considerando o valor do auxílio-alimentação (Ticket e Cesta Alimentação), que ainda não foi revelado.

Os profissionais ainda terão direito a outros benefícios, entre eles:

Auxílio-creche;

Possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Basa;

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia (PrevAmazônia);

Participação nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor.

Concurso Basa será organizado pela Cesgranrio

A banca organizadora do concurso já está definida. Será a Fundação Cesgranrio. Essa é uma boa notícia para os interessados no concurso de 2020.

Isso porque essa é a mesma banca que ficou responsável pela seleção anterior, realizada em 2018. Deste modo, a expectativa é que ambos concursos apresentem uma estrutura de provas parecida.

Folha Dirigida chegou a questionar o banco sobre o assunto. A Assessoria de Imprensa do Órgão apenas respondeu que “essa estrutura está sendo definida pela Cesgranrio, portanto, não temos interferência neste ponto”.

O que já se sabe é que será feita a aplicação de provas nas capitais de todos os estados da Amazônia Legal. Ou seja, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão (parte do estado integra a Amazônia Legal).

Em 2018, os candidatos do concurso Basa foram avaliados por meio de uma prova objetiva, que constituiu a única etapa de seleção.

A avaliação foi composta por 60 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos.

As questões foram distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa = 10 questões;

Noções de Sistema Bancário = 10 questões;

Legislação II = cinco questões;

Atualidades II = cinco questões; e

Conhecimentos Específicos = 30 questões.

A prova objetiva tinha caráter eliminatório e classificatório. Cada questão valia um ponto, de modo que os candidatos poderiam somar até 60 pontos em toda a avaliação.

Para garantir a aprovação os candidatos deveriam alcançar uma nota maior que 55% de acertos em toda a prova.

Ou aproveitamento maior que 45% do total da pontuação da prova de Conhecimentos Básicos e 55% da prova de Conhecimentos Específicos.

Basa deve realizar outro concurso em 2021

Um novo concurso Basa já está no radar para o próximo ano. Desta vez, para o cargo de técnico bancário, que também foi oferecido na seleção de 2018.

Para concorrer a essa função é preciso ter o nível médio completo. Em 2018, o valor da remuneração para a carreira era de R$3.698,55, contando o valor do tíquete e a cesta-alimentação de R$1.317,73.

De acordo com informações do banco, no próximo ano será iniciado um estudo para o concurso Basa, na carreira de técnico bancário:

“Somente após esse estudo, será informada a quantidade de vagas, informações sobre a contratação da empresa organizadora e demais informações inerentes ao processo”, disse o coordenador do banco, Pablo Nahmias.

