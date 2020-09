Concurso ITA 2021: prorrogadas, inscrições terminam nesta quarta, 30

Com 150 vagas em várias áreas, interessados no concurso ITA para a formação de engenheiros terão mais alguns dias de inscrição

Não conseguiu se inscrever no concurso ITA 2021? A boa notícia é que o Instituto Tecnológico da Aeronáutica teve um novo período de inscrições!

A reabertura foi divulgada no dia 22 de setembro, por meio do Diário Oficial da União.

Mas atenção ao prazo! Os interessados podem se cadastrar apenas até esta quarta-feira, dia 30, por meio do site vestibular ITA.

Mas, antes de mais nada, você sabe o que é preciso para participar?

Pode concorrer aqueles que têm o nível médio completo ou comprovar a conclusão até o primeiro dia do ano letivo de 2021 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Normalmente, os candidatos teriam até o dia 31 de dezembro deste ano para a comprovação.

Porém, a pandemia de Covid-19 alterou a carga horária e o planejamento escolar dos alunos do ensino médio de todo o país.

As vagas são para homens e mulheres. Também é necessário ser brasileiro nato e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no curso.

Saiba como se inscrever no concurso ITA 2021

Inicialmente, os cadastros no concurso ITA foram aceitos até o último dia 15 de setembro.

Com a prorrogação, o site vestibular ITA aceitar as inscrições até esta quarta, 30 de setembro.

Após acessar o site, o primeiro passo é preencher o formulário com os principais dados, compreendendo que todos eles devem estar atualizados, pois haverá uma comprovação desses dados posteriormente.

O segundo passo é preciso imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, no valor de R$150, para todos os candidatos. O valor é pago via Guia de Recolhimento da União (GRU).

A graduação em Engenharia no ITA tem duração total de cinco anos e será dividida da seguinte forma:

Dois anos de curso fundamental comum a todos

Três anos de curso profissional em uma das habilitações

A graduação é realizada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), sediada em São José dos Campos, São Paulo.

Os alunos que comprovarem baixa renda podem receber isenção de pagamento da hospedagem.

No entanto, estes prestarão serviços voluntários de caráter acadêmico ou social no ITA.

De acordo com o edital, o Comaer dá aos alunos do ITA, em sua sede, bolsa de estudo que compreende ensino e alimentação. A residência no Campus do DCTA é facultativa.

Concurso ITA oferece chances em várias áreas

Publicado no final de julho, o edital de abertura do concurso ITA oferece 150 vagas.

Para o próximo Curso Fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2021, foram fixadas as seguintes oportunidades:

Engenharia Aeronáutica – 24 vagas;

Engenharia Eletrônica – 26 vagas;

Engenharia Mecânica-Aeronáutica – 26 vagas;

Engenharia Civil-Aeronáutica – 24 vagas;

Engenharia de Computação: 24 vagas; e

Engenharia Aeroespacial – 26 vagas.

Além disso, fica estabelecido que 119 dessas oportunidades serão destinadas aos candidatos não optantes ao quadro de oficiais engenheiros, aprovados na admissão. As demais 31 ficam para aprovados optantes.

Candidatos terão três fases de avaliação

Os inscritos no concurso ITA serão avaliados por diversas etapas de seleção, sendo elas divididas em três fases.

Dessas fases, duas são provas escritas e uma inspeção de saúde. As provas estão agendadas para acontecerem no dia 22 de novembro (1ª fase), 8 e 9 de dezembro (2ª fase).

A terceira e última fase são os exames de saúde.

As provas ocorrerão nas seguintes cidades: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

No primeiro exame, marcado para 22 de novembro, serão cobradas questões objetivas de Matemática, Física, Química, Português e Inglês.

Já no segundo exame, que acontecerá nos dias 8 e 9 de dezembro, serão cobradas questões dissertativas de Matemática, Física e Química, além de uma redação.

A última etapa é o exame de saúde, que ainda não tem data definida. Para essa fase, vale ressaltar que os que não comparecerem serão desclassificados do concurso.

Resumo concurso ITA 2021

Órgão: Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

Vagas: 150

Requisitos: brasileiro nato, ensino médio completo e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso

Inscrições: 1º de agosto a 30 de setembro

Taxa: R$150

Prova objetiva: 22 de novembro

Prova discursiva: 8 e 9 de dezembro

