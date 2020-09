Concurso PRF: escolha da banca depende da autorização, diz Hott

O diretor executivo da PRF, José Hott, confirmou que o projeto básico do concurso está pronto e que a banca depende do aval

A expectativa pelo concurso da PRF aumenta cada vez mais. Com o projeto básico definido e entregue pela comissão, a corporação inicia os preparativos para escolher a banca. Mas, esse trâmite terá que esperar pelo aval do governo.

Em live realizada no Instagram do Ensino PRF, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal confirmou que o projeto básico foi entregue pela comissão.

PUBLICIDADE

“A comissão cumpriu o papel dela. A gente teve a reunião essa semana. Temos uma minuta de projeto básico, mas não adianta o candidato ficar preocupado com o projeto básico. Ele não é divulgado até que saia a autorização do concurso.”

E foi pelo motivo falta de autorização que a PRF não prosseguirá para a contratação da banca organizadora neste momento. Mesmo com projeto básico em mãos, o diretor garante que esperará o aval para enviá-lo para as empresas.

Ele, inclusive, adiantou que os candidatos não precisam ficar preocupados com o documento, pois as principais informações estarão no edital. O projeto básico será para guiar as bancas.

Mas, um segredo aqui entre a gente… sabemos que o projeto básico é um bom indicativo e que trará algumas informações prévias, né? Ele confirma etapas, às vezes valor de taxa, requisitos atualizados, e outros detalhes.

“A PRF está preparada e tão logo tenhamos a autorização do concurso a gente pode tornar o projeto básico público para as organizadoras. Mas o documento que vai confirmar e auxiliar de fato quem está se preparando e estudando para concurso é o edital. Tudo isso é publicado nos canais oficiais, para que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade de acesso. Não adianta ficar perguntando e preocupado com o projeto básico”, finalizou Hott..

“Preparar o caminho para o aval”, diz PRF

Se por um lado a PRF aguarda a publicação do aval, por outro ela já deixou o caminho todo preparado para que o documento possa ser publicado. Os preparativos da corporação estão bem adiantados.

Em 12 de agosto, a comissão organizadora foi formada para elaborar o projeto básico, que foi concluído no prazo de 30 dias. O grupo cuidará dos principais trâmites da seleção junto a banca contratada.

À Folha Dirigida, a Polícia Rodoviária disse:

“Esse documento faz parte da fase preparatória que independe da autorização. Ele prepara o caminho para que, caso ela aconteça, essa parte já esteja pronta”, informou a corporação à reportagem.

O que é o projeto básico?

Trata-se de um instrumento de planejamento interno anterior a etapa de contratação pública que especificará os requisitos necessários para as bancas organizadoras que desejarem concorrerem para a realização do concurso público.

Concurso PRF tem pedido para 2,7 mil vagas confirmado

A Polícia Rodoviária Federal tem um pedido confirmado para preenchimento de 2.772 vagas de níveis médio e superior (conforme tabela abaixo).

Entretanto, a comissão formada é apenas para o cargo de policial, carreira única, de nível superior. Para este, o pedido foi para 2.634 vagas, confirmado pela própria corporação e pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Mas, e quanto ao nível médio? Para este, a PRF não estima, por ora, realizar um concurso e não se movimenta internamente, embora haja um pedido feito.

O órgão conta com as seguintes lotações:

⇒ Sede, em Brasília

⇒ 27 superintendências regionais

⇒ 150 delegacias

⇒ 413 unidades operacionais

⇒ Total de mais de 550 unidades em todo o país

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários