Concursos abertos somam 10 mil vagas na última semana de setembro

Os futuros servidores que sonham com a carreira pública encontra dezenas de concursos abertos nesta semana.

Os últimos dias de setembro trazem mais de 10 mil oportunidades em editais municipais, estaduais e federais.

A maior parte das vagas abertas estão na Região Sudeste, onde são concorridas aproximadamente 4,2 mil oportunidades no serviço público.

Em relação ao nível de escolaridade, os concursos somam mais oportunidades para pessoas com o ensino superior: são cerca de 4,6 mil vagas. Mas há ainda cerca de 2,9 mil vagas no nível médio e 1,7 no fundamental.

Confira a lista com alguns dos concursos abertos em destaque em cada região:

Concursos abertos na Região Sudeste

♦ Concurso Barra Mansa RJ

A Prefeitura de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas até 1º de outubro em seu concurso público.

São oferecidas 1.081 vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade, divididas em dois editais.

No primeiro edital, são oferecidas vagas para as áreas da Saúde, Fiscal, Segurança, Administrativa e Educação, totalizando 1.077 vagas.

Já o segundo documento traz quatro vagas para a carreira de procurador.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 1º de outubro por meio do site do Instituto Acesso , organizador.

As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo, sendo elas de: R$58,40 (fundamental), R$88,60 (médio e técnico) e R$99,50 (superior).

Os candidatos do concurso Barra Mansa RJ serão avaliados por diversas etapas.

Na primeira fase, serão aplicadas as provas objetivas (todos os cargos) e discursivas (procurador).

♦ Concurso Colégio Polícia Militar RJ

O Colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro está com inscrições abertas na seleção com 100 vagas para quem deseja ingressar no 6º ano do ensino fundamental (antiga 5ª série) da instituição.

Das oportunidades, 55 são para estudar em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e as demais 45 vagas são para a unidade de Campo Grande, bairro da capital, na Zona Oeste.

Para se inscrever é necessário que o estudante tenha concluído o 5º ano do ensino fundamental até dezembro de 2020.

Além disso, deverá completar 10 anos até 31 de dezembro de 2020 ou ter menos de 13 anos no dia 1º de janeiro de 2021.

Os responsáveis legais pelo futuro aluno podem realizar a inscrição até o dia 2 de outubro, pelo site do Colégio Polícia Militar RJ. A taxa de inscrição é de R$30.

♦ Concurso SES SP

Em São Paulo, a Secretaria de Saúde recebe inscrições em processo seletivo com 82 vagas temporárias.

As oportunidades são para técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e médicos, que irão atuar em unidades da Baixada Santista e na capital, incluindo o centro e o bairro Boa Vista.

As remunerações chegam a R$3.266,10. Os interessados têm até o dia 7 de outubro para se candidatar, gratuitamente, no site da Fundação Vunesp, organizadora.

Concursos abertos na Região Norte

♦ Concurso Costa Marques RO

Em Rondônia, a Prefeitura de Costa Marques, tem concurso aberto com 273 vagas, sendo 136 com contratação garantida e outras 137 que visam a formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As vagas estão distribuídas por diversos cargos, como operador de máquinas, motorista, coveiro, fiscal tributário, agente administrativo, enfermeiro, contador, assistente social e outras.

Os ganhos chegam a R$9.800, dependendo da função.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de outubro, no site do Instituto Ibade, organizador.

A taxa de inscrição é de R$50 para os cargos de nível fundamental, R$80 para os níveis médio e técnico, e R$100 para os de nível superior.

♦ Concurso Marapanim PA

No Pará, a Prefeitura de Marapanim, oferta 381 vagas imediatas, para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Das oportunidades, 147 são para o nível fundamental, quatro para o médio, 24 para o médio/técnico e 206 para o superior.

Há chances para cargos de agente de serviços gerais, vigia, auxiliar administrativo, técnico em laboratório, técnico em saneamento, assistente social, enfermeiro, engenheiro agrônomo, entre outras.

Os salários chegam a R$3.193 mensais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro, no site do Ivin, organizador.

A taxa de inscrição varia de R$60, R$80 e R$90, de acordo com o nível de escolaridade.

♦ Concurso Iranduba AM

A Prefeitura de Iranduba, município que fica na Região Metropolitana de Manaus, oferece 211 vagas em seu concurso público.

As oportunidades são para profissionais com os níveis fundamental ou superior.

A maior parte é destinada a contratação de profissionais do magistério.

Mas há também oportunidades para auxiliar de serviços gerais. As provas da seleção estão marcadas para novembro.

Os interessados em participar da seleção poderão fazer inscrição até as 23h59 de 9 de outubro.

O cadastro deve ser realizado pelo site do Instituto Merkabah, organizador. As taxas custam R$80 para os cargos do magistério e R$40 para auxiliar de serviços gerais.

A primeira etapa de avaliação do concurso Iranduba AM será a prova objetiva, marcada para o dia 8 de novembro.

Os candidatos do magistério que forem habilitados no exame ainda serão convocados para uma análise de títulos.

Concursos abertos na Região Nordeste

♦ Concurso SPVD Pernambuco

A Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) de Pernambuco realiza um processo seletivo com 79 vagas temporárias.

Mas os interessados devem ficar atentos pois as inscrições já encerrarão no próximo dia 29 de setembro, terça-feira.

Todas as chances são para cargos de nível superior.

São contempladas diversas áreas, como Serviço Social, Administração, Pedagogia, Sistema da Informação, Sociologia, entre outras. As remunerações chegam a R$3,2 mil.

As inscrições estão abertas no site do Instituto AOCP, organizador. É cobrada uma taxa de participação de R$25.

♦ Concurso Agreste Potiguar RN

Cinco municípios da mesorregião do Agreste Potiguar, no Rio Grande do Norte, estão realizando um concurso público unificado. São 496 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

As vagas são para os quadros das cidades de Brejinho, Monte Alegre, São José do Mipibu (prefeitura e câmara), Lagoa Salgada e Vera Cruz.

As inscrições já haviam sido encerradas, mas foram reabertas e agora seguem até 8 de outubro.

Do total de vagas, quatro são para nível fundamental, 135 são de nível médio, 13 de nível técnico e 344 de nível superior. Os vencimentos básicos iniciais variam de R$1.045 a R$2.493,73.

♦ Concurso Campina Grande PB

Em Campina Grande, um dos principais polos industriais da Região Nordeste, a prefeitura abriu concurso público com 154 vagas para a ampla concorrência e 15 para pessoas com deficiência.

Todas as oportunidades são para carreiras da área da Saúde.

Os cargos são todos de nível superior: cirurgião dentista, médico generalista, neonatologista, obstetra e pediatra.

Os cargos de cirurgião dentista e médico generalista terão ganhos de R$4.481,63. O pediatra receberá R$2.473,43, enquanto as demais carreiras terão vencimentos de R$5.572,38.

Os interessados poderão fazer inscrição até as 23h59 do dia 8 de outubro, no site da Universidade Estadual da Paraíba , banca organizadora.

Para se concorrer, será preciso pagar uma taxa no valor de R$105, até o dia 9 de outubro.

Concursos abertos na Região Sul

♦ Concurso FHGV RS

No Rio Grande do Sul, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, retomou seu concurso que estava suspenso e reabriu as inscrições.

São quatro editais que somam oferta de 251 vagas em todos os níveis de escolaridade.

Também será formado cadastro de reserva, de modo que mais aprovados possam ser convocadas durante o prazo de validade. As remunerações chegam até R$11 mil.

Os selecionados serão contratados pelo regime celetista.

Com as novas datas, os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de outubro.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas. O exame está marcado para o dia 22 de novembro.

♦ Concurso Paranapoema PR

A Prefeitura de Paranapoema, no Paraná, está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro em um concurso público com 32 vagas em todos os níveis de escolaridade.

Dentre os cargos contemplados estão recepcionista, auxiliar de serviços gerais, gari, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, fiscal de tributos, secretária escolar, nutricionista, advogado e outras.

As remunerações variam de R$1.067,58 a R$9.726,30.

As inscrições são pelo site do Instituto Unicampo, organizador. O valor da taxa varia de R$50 a R$200, dependendo do cargo.

Concursos abertos na Região Centro Oeste

♦ Concurso Bandeirantes MS

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes, no estado do Mato Grosso do Sul, decidiu prorrogar o prazo para inscrições e adiar as provas objetivas do seu concurso.

Com isso, os interessados em concorrer a uma das 126 vagas agora têm até 15 de novembro para realizar o cadastro pelo site da Fapec.

As oportunidades são em todos os níveis de escolaridade. As remunerações podem chegar até R$12 mil mensais. Há reserva para pessoas com deficiência.

Os profissionais selecionados serão contratados por meio do regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia aos servidores.

As provas objetivas foram reagendadas para o dia 6 de dezembro.

♦ Concurso Sinop MT

A Prefeitura de Sinop, no Mato Grosso, também realiza concurso com 39 vagas, para cargos de todos os níveis.

As inscrições vão até o dia 22 de outubro no site da Método Soluções.

As vagas contemplam cargos de bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, auxiliar de coordenação pedagógica, auxiliar técnico de esportes, técnico administrativo educacional, agente de serviço em saúde, entre outras.

As remunerações chegam a R$11.352,94, dependendo do cargo pretendido. Além das oportunidades imediatas, a Prefeitura de Sinop também vai formar um cadastro de reserva.

