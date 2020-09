Concursos da Polícia Civil do DF com mais de 2 mil vagas têm provas suspensas

O Cebraspe divulgou nesta segunda-feira (14/9) a suspensão das provas objetivas e discursivas dos concursos públicos para agente e escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O motivo, segundo o comunicado publicado no site da banca organizadora, é a priorização dos cuidados que devem ser tomados durante a pandemia do novo coronavírus. As provas, que seriam aplicadas em 17 e 18 de outubro, ainda não têm data prevista.

Como noticiado pelo blog Papo de concurseiro, os concursos da PCDF para preenchimento dos cargos de escrivão e agente somavam mais de 2 mil vagas: 1.800 para agente e 300 para escrivão. O salário inicial ultrapassa o valor de R$ 8 mil, e a carga horária é de 40 horas semanais.

