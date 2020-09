Concursos Marinha limite de idade: confira o que cobra cada edital

Sempre teve vontade de saber se tem idade para concorrer e participar em um concurso da Marinha? Confira uma lista com todos os requisitos

Você já tentou participar de um concurso público, mas ficou em dúvida ou sem saber se tinha idade para concorrer? Esse requisito é muito comum em concursos militares, como os da Marinha.

E já que milhares de jovens tentam participar todo ano dessas seleções, nada mais justo do que tratar deste assunto de forma separada, né?

Afinal, os concursos Marinha contam com vários requisitos, não somente limite de idade, mas sexo, altura e outros que você já deve estar cansado de saber.

A boa notícia é que podem concorrer pessoas com os níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior, pois são diversos editais para todos os públicos, em diversas especialidades.

Concursos Aeronáutica por limite de idade Concurso Limite de idade Sexo Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) Ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro nos termos da Lei nº 12.704, de 08 de agosto de 2012 Apenas homens (sob avaliação) Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil (CEM) Ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012 Homens e mulheres Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) Ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012 Homens e mulheres Colégio Naval (CPACN) Ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012 Apenas homens Escola Naval (CPAEN) Ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012 Homens e mulheres Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM) Ter menos de 29 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012 Homens e mulheres Comando de Fuzileiro Naval (CFN) Ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 08 de agosto de 2012 Apenas homens Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) Ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 08 de agosto de 2012 Apenas homens Corpo de Saúde CP-CSM-Md – (Médicos) ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012 Homens e mulheres Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP) Ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro, nos termos da Lei nº 12.704, de 08 de agosto de 2012 Homens e mulheres

Confira etapas em comum nos concursos da Marinha

Como os concursos são realizados anualmente, geralmente os editais não costumam sofrer muitas alterações. As principais mudanças são sempre no cronograma dos eventos e nas possíveis atualizações das matérias e disciplinas.

Mas, em tese, os concursos da Marinha possuem etapas de seleção semelhantes, seja para qual nível de escolaridade for.

Todos começam com as provas escritas, objetivas e/ou discursivas, que são aplicadas com caráter eliminatório e classificatório.

As disciplinas mais comuns são Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Inglês, Redação e , em alguns casos, Conhecimentos Específicos da função.

Os aprovados na primeira fase são convocados para a realização dos eventos complementares, que costumam ser divididos pelas seguintes fases:

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso;

Avaliação Psicológica;

Verificação de Documentos; e

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Ah, é importante destacar ainda que mesmo nos eventos complementares, cada edital de concurso da Marinha possui uma peculiaridade diferente. Seja na aplicação do teste de aptidão física (TAF) ou na realização dos exames de saúde.

A última etapa de todos os concursos sempre será o curso de formação profissional (CFP), que antecede o ingresso e prepara o aluno para as atividades na Força Armada.

