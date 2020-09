Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta quarta-feira

Dentre as atividades, estão: caminhada, gravação de propaganda, participação em sessão da Assembleia

Nesta quarta-feira (30), os candidatos a prefeito de Rio Branco tiveram agendas de campanha divulgadas por suas assessorias. Dentre as atividades, estão: caminhada, gravação de propaganda, participação em sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, dentre outras.

Veja a agenda:

PUBLICIDADE

Agenda Minoru Kinpara (PSDB)

Minoru Kinpara inicia agenda pela manhã no bairro São Francisco.

No período da tarde, vai com a militância até o projeto de Assentamento Baixa Verde, no km 7, da BR-317.

Roberto Duarte (MDB)

O candidato fará gravação de seu material de campanha e logo em seguida participará da sessão da Assembleia Legislativa.

Duarte participará de agendas com candidatos a vereador e também um reunião de planejamento estratégico.

No período da noite, Duarte participará de uma reunião com lideres comunitários.

Tião Bocalom (Progressistas)

Tião Bocalom fará pela manhã e parte da tarde contatos políticos, e a noite participará de reunião com os candidatos a vereador do PP e PSD.

Agenda Jamyl Asfury (PSC)

Pela manhã o candidato estará em reunião de planejamento.

À tarde reunião com industriais (Fieac) e empresários, reunião com a equipe da educação.

E para encerrar, assinatura do manifesto com a juventude PSC e a inauguração do galpão da juventude.

Daniel Zen (PT)

Manhã: agendas internas e Sessão da Aleac.

Tarde: Visitas no bairro Calafate

Jarbas Soster (Avante) e Socorro Neri (PSB) não tiveram agenda divulgada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários