Confira a lista completa de vencedores dos Meus Prêmios Nick 2020

A 21ª edição dos Meus Prêmios Nick contou com a vitória de Manu Gavassi em todos as categorias que concorreu

Na noite do último domingo (27/08) foi ao ar a 21ª edição dos Meus Prêmios Nick. A cerimônica foi comandada por Bruno Gagliasso, o qual contou ainda com o apoio de Any Gabrielly (Now United), Bibi Tatto, Klara Castanho e Raissa Chaddad.

A premiação, que foi transmitida pelo canal Nickelodeon, teve como principais destaques a vitória de Manu Gavassi em todas as categorias que concorreu; a partipação de Larissa Manoela interpretando a canção Thank You Net, de Ariana Grande; Now United também fez uma perfomance no palco.

PUBLICIDADE

Confira a lista completa com os vencedores da noite: Style do Ano: Manu Gavassi Canal de YouTube: Enaldinho Aposta Trendy: Lorena Queiroz Desenho Animado Favorito: Bob Esponja Artista de TV Feminina: Marina Ruy Barbosa Artista de TV Masculino: João Guilherme Ship do Ano: Jade Picon e João Guilherme Live do Ano: Marília Mendonça Artista Internacional Favorito: NOW UNITED Fandom do Ano: Uniters Gamer do Ano: Flakes Power Ajude Seu Mundo: Lázaro Ramos Filme do Ano: Modo Avião Challenger do Ano: Any Gabrielly Artista Musical Favorito: Manu Gavassi Hit Internacional Favorito: NOW UNITED, com Come Togheter Vencedores Épicos: NOW UNITED Hit Nacional Favorito: Manu Gavassi, com Áudio de Desculpas Artista Musical Favorito: Manu Gavassi Conteúdo Digital do Ano: Manu Gavassi Inspiração do Ano: Manu Gavassi Criadora do Ano: Manu Gavasssi Agradecimento Épico: Turma da Mônica (2019) Programa de TV Favorito: BIA Programa da Nick Favorito: Henry Danger Slime Épico: Alok (2017) Bruno Gagliasso assume o comando da apresentação da 21ª edição dos Meus Prêmios Nick. (Foto: Divulgação). Os Meus Prêmios Nick é uma cerimônia local que premia os melhores nomes do setor do entretenimento infanto-juvenil. A premiação ocorre desde 2000, ocasião que foi apresentada por Márcio Garcia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários