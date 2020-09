Confira quanto tempo de TV e rádio cada candidato à Prefeitura de Rio Branco terá

O juiz eleitoral Giordane Dourado disponibilizou nesta terça-feira (29) a distribuição do tempo de TV e Rádio que as coligações terão direito a partir do dia 9 de outubro.

A divulgação ocorreu na sede da Polícia Federal, durante assinatura do Termo de Compromisso em combate à desinformação (fake news). Os candidatos que terão mais tempo de TV e Rádio são Socorro Neri (PSB) e Roberto Duarte (MDB). Com menos tempo, serão Jamyl Asfury (DV) e Jarbas Soster (Avante).

Veja os números:

Socorro Neri (PSB), “União Por Rio Branco”, terá 2 minutos e 30 segundos;

Roberto Duarte (MDB), “Coragem Para Mudar”, terá 2 minutos e 7 segundos;

Minoru Kinpara (PSDB), “Unidos Por Uma Rio Branco Melhor”, terá 1 minuto e 47 segundos;

Tião Bocalom (Progressistas), “Coligação Produzir Para Empregar”, terá 1 minuto e 30 segundos;

Daniel Zen (PT), “Coligação Rio Branco Mais Feliz”, terá 1 minuto e 19 segundos;

Jamyl Asfury (PSC) terá 30 segundos;

Jarbas Soster (Avante) terá 30 segundos.

