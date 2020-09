Conheça o ‘lobo solitário’ que destronou Jack Ma no ranking de bilionários da China com fortuna de US$ 58 bi

Zhong Shanshan ampliou patrimônio em US$ 51,9 bilhões só neste ano, após abrir o capital de fabricantes de vacinas e de bebidas, e superou dono do Alibaba

Até o ano passado, Zhong Shanshan era apenas mais um dos quase 400 bilionários chineses, mas nesta semana o empresário superou o fundador do Alibaba, Jack Ma, e se tornou a pessoa mais rica do país oriental.

Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, Zhong, também conhecido como “lobo solitário”, alcançou fortuna de US$ 58,7 bilhões, contra os US$ 56,7 bilhões de Jack Ma.

Agora, Zhong é o segundo mais rico da Ásia, atrás apenas do indiano Mukesh Ambani, e 17º no mundo, à frente de nomes como Charles Koch e Phil Knight.

Apenas neste ano, a fortuna de Zhong saltou em US$ 51,9 bilhões. Ele foi a terceira pessoa no mundo que mais somou dinheiro, perdendo apenas para Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, da Tesla e SpaceX.

O salto impressionante se deve à abertura de capital de suas duas empresas. Com a listagem da fabricante de vacinas Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise na Bolsa de Hong Kong, em abril, aumentou sua fortuna para US$ 20 bilhões até agosto.

No início do mês, Zhong abriu o capital da fabricante de bebidas Nongfu Spring, no IPO mais disputado deste ano na ex-colônia britânica. Apenas no dia da estreia, as ações valorizaram 85%. Em poucas semanas, ele praticamente triplicou sua fortuna.

Em entrevista à CNN, Rupert Hoogewerf, presidente da consultoria Hurun Report, destaca um feito impressionante de Zhong:

“Ele é uma das poucas pessoas na China a construir não apenas um negócio de US$ 10 bilhões, mas dois negócios de US$ 10 bilhões.”

Segundo Hoogewerf, que acompanha o mercado chinês há muitos anos, Zhong é conhecido por ser mais recluso que outros grandes executivos, por isso o apelido de “lobo solitário”.

“Ele não é conhecido por ter muitos amigos empreendedores”, contou Hoogewerf. “Ele é do tipo que foca no próprio negócio.”

Mas o reinado de Zhong não deve durar muito tempo. No mês que vem, Jack Ma vai abrir o capital do Ant Group, braço financeiro do Alibaba, no que pode ser o maior IPO da história. Caso a companhia alcance valorização de US$ 250 bilhões, como é o previsto, ele somará US$ 28 bilhões a sua fortuna. [Foto: VCG/Getty Images via Bloomberg]

