Conselheiro político diz que Gladson poderá ter 20 partidos aliados nas eleições de 2022 

O conselheiro político do governo, ex-deputada federal e estadual, Moisés Diniz (Progressistas), usou as redes sociais neste sábado (26) para dizer que o governador Gladson Cameli (sem partido) está construindo novas alianças políticas para disputar, quem sabe, a reeleição ao governo do Estado no pleito de 2022.

*Cameli conquistou a adesão de novos partidos, como PDT, PROS e PV. O PSDB continua no governo e na base parlamentar na Aleac. Está em construção a aproximação de novas siglas pequenas, mas, robustas e estáveis, como DC, AVANTE, PODEMOS, PATRIOTAS, PMB e PMN” declarou.

Moisés citou que no decorrer deste ano o governador voltou a ter uma boa relação com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), além de manter a parceria com o Progressistas no interior do Acre. “Em vários municípios, o governador apoia os candidatos majoritários do PSD. E o PSB poderá ser um novo e estratégico aliado do governador. Como se pode ver, Gladson Cameli caminha para ter mais aliados em 2022 do que em 2018, saindo de 11 para 18 a 20 siglas”, explicou.

