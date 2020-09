Convenção do Progressistas deve oficializar nome de Rosana Gomes à prefeitura de Senador Guiomard

A direção do Partido Progressistas deverá oficializar nesta sexta-feira (11), durante convenção eleitoral, o nome da irmã do ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, Rosana Gomes, à prefeitura do município, e seu vice, Ney do Miltão.

O ato será realizado no Salão Paroquial Luiz Maria Tangui, situada na Rua Três de Maio. Na ocasião, será formada a coligação para a disputa majoritária, apresentação de candidatos a vereadores e discussão do plano de governo.

Em junho, Rosana Gomes foi apresentada como pré-candidata ao governador Gladson Cameli. O encontro aconteceu no Palácio Rio Branco, localizado no centro da capital.

