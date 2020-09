Convenção marca retorno da aliança entre PCdoB e PT nas eleições municipais

Correligionários do Partido Comunista do Brasil se reuniram na sede, na noite de quarta-feira (16), para anunciar a aliança com o Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialismo e Liberdade. O deputado estadual Daniel Zen (PT) concorre à prefeitura ao lado do vice Cláudio Ezequiel (PSOL).

De acordo com o presidente do Comitê Municipal do PCdoB, Márcio Batista, a aliança deve fortalecer a candidatura.

“Nossa direção reuniu os pré-candidatos e fez uma convenção para reafirmar o rumo que vamos tomar, marchando com Daniel Zem e o professor Cláudio Ezequiel. É o projeto que mais se assemelha com as pautas progressistas que acreditamos ser melhores para Rio Branco”, declarou.

[Foto: Juan Dias]

