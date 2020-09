‘Corrupção deve ser praticada, não apenas falada’, disse candidato à prefeitura; assista

Frase do candidato a prefeito de João Pessoa (PB) repercutiu na imprensa nacional e virou meme nas redes sociais

Pré-candidato à prefeitura de João Pessoa pelo Patriotas, o deputado estadual Walber Virgolino, que também é delegado da Polícia Civil, classificou como um ato falho ocasionado pelo cansaço uma frase dita ontem, quinta-feira (17), durante debate da TV Arapuan, de que a corrupção deveria ser praticada e não apenas falada. Segundo ele, na verdade, a frase correta era de que a corrupção deveria ser combatida na prática e não apenas falada.

“Na verdade, eu quis dizer que a corrupção deve ser combatida na prática e não apenas falada. Nós temos que ter ação. Os homens de bem, as mulheres de bem, cidadão de bem percebe que foi um lapso devido ao meu cansaço. Passei quase 48h sem dormir, visitei o presidente [Bolsonaro] em Coremas e rapidamente voltei para o debate, cheguei em cima da hora. Então minha capacidade de raciocínio diminuiu, o cansaço era nítido e eu omiti essa frase. Mas a corrupção a gente sabe quem pratica, a gente sabe quem influencia, a gente sabe quem são os pré-candidatos fichas-sujas, a gente sabe a ligação de cada pré-candidato com organizações políticas que não querem o bem do povo. Vocês conhecem o meu passado, da minha atuação combativa ao crime organizado e a corrupção não vamos entrar nessa”, justificou.

A frase do candidato repercutiu na imprensa nacional e virou meme nas redes sociais, tendo sido, inclusive, mote do comentário na Rádio Band News FM, na manhã desta sexta-feira (18).

Confira o comentário na Band News

Walber, no entanto, disse estar tranquilo quanto isso, pois, conforme ele, quem o conhece e quem conhece seu passado combativo contra a prática corruptiva entende que faltou na frase, por um ato falho, a palavra combatida, no contexto.

Confira o trecho que viralizou:

